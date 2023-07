Am Samstag, den 22. Juli 2023, bestreitet Borussia Dortmund ein Vorbereitungsspiel gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt. Für den BVB ist es das dritte Testspiel in der Vorbereitung für die kommende Saison. Bisher gab es für das Team von Edin Terzic zwei Siege. Am 24. Juli reist Borussia Dortmund ins Trainingslager in die USA.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Borussia Dortmund gegen Rot-Weiß Erfurt und die Übertragung im TV und Livestream.

Rot-Weiß Erfurt gegen BVB – Testspiel heute: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen Rot-Weiß Erfurt und Borussia Dortmund findet am Samstag, 22. Juli 2023, statt. Anpfiff im Steigerwaldstadion in Erfurt ist um 16:30 Uhr.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Rot-Weiß Erfurt, Borussia Dortmund

: Rot-Weiß Erfurt, Borussia Dortmund Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Samstag, 22. Juli 2023, 16:30 Uhr

: Samstag, 22. Juli 2023, 16:30 Uhr Spielort: Steigerwaldstadion, Erfurt

Borussia Dortmund heute: Übertragung des Testspiels im TV und Livestream

Das Testspiel zwischen Rot-Weiß Erfurt und Borussia Dortmund wird im TV gezeigt. Der Sender Sky Sport News überträgt die Partie ab 16:15 Uhr live und in voller Länge. Auch einen Livestream von Sky wird es geben. Diese Optionen sind allerdings kostenpflichtig. Zusätzlich wird es einen kostenlosen Livestream für diese Partie auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund geben.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay - TV : Sky Sport News

- : Sky Sport News Livestream: SkyGo, WOW, Borussia Dortmund YouTube-Kanal

Borussia Dortmund: Interesse an einer Verpflichtung von Marcel Sabitzer

Laut eines Medienberichts zeigt Borussia Dortmund Interesse an einer Verpflichtung von Bayern Münchens Marcel Sabitzer. Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der BVB den österreichischen Nationalspieler von einem Wechsel innerhalb der Bundesliga überzeugen möchte. Die mögliche Ablöse für den 29-Jährigen könnte bei 15 Millionen Euro liegen. Dortmund plant, Sabitzer in die Lücke im Mittelfeld einzuführen, die durch den Abgang von Jude Bellingham zu Real Madrid entstanden ist. Der BVB hat den Bericht jedoch nicht kommentiert. Es ist bekannt, dass der BVB seine Mannschaft weiter verstärken möchte. Bisher wurden Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) als Neuzugänge bestätigt. Marcel Sabitzer wird schon seit geraumer Zeit mit einem Abgang aus München in Verbindung gebracht und war in der vergangenen Rückrunde bereits an Manchester United ausgeliehen. Sabitzer wechselte 2021 von RB Leipzig zum FC Bayern, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Durch die Verpflichtung von Konrad Laimer (ebenfalls von RB Leipzig) hat sich der Konkurrenzkampf im Mittelfeld des FCB noch weiter verschärft. Es wird berichtet, dass auch die AS Rom Interesse an Sabitzer gezeigt hat, und ein Leihvertrag ist ebenfalls im Gespräch. Sein aktueller Vertrag bei Bayern läuft bis 2025.

