Borussia Dortmund emfpängt am heutigen Dienstag, den 26.10.2021, in der 2. Runde des DFB-Pokals den FC Ingolstadt im heimischen Signal-Iduna-Park. Nach der historischen 0:4-Klatsche gegen Ajax Amsterdam in der Königsklasse hat der BVB am Samstag gegen Arminia Bielefeld (1:3) wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. „Im Fußball gehen die Dinge relativ schnell. Auf ein sehr schlechtes Spiel in Amsterdam haben wir in Bielefeld sehr gut reagiert. Mit diesem Fokus und der Klarheit geht es gegen Ingolstadt weiter.“ so BVB-Trainer Marco Rose. Gegen den FCI sind die Dortmunder klarer Favorit. In der laufenden Zweitliga-Saison stehen die Ingolstädter auf dem letzten Tabellenplatz. Es braucht wohl ein Wunder für Ingolstadt um die Schwarz-Gelben aus dem Turnier zu kegeln.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

DFB-Pokal heute – BVB gegen FC Ingolstadt: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Am heutigen Dienstag, den 26.10.2021 um 20:00 Uhr, heißt es David gegen Goliath. Das Spiel der 2. Runde des DFB-Pokals findet im Signal-Iduna-Park statt. In der laufenden Ligasaison haben die Dortmunder alle Partien auf heimischem Rasen gewinnen können. Der BVB steht in der Bundesliga-Tabelle auf dem zweiten Platz, einen Punkt hinter dem FC Bayern. Die Ingolstädter haben bisher nur zwei Pflichtspiele in der Saison 21/22 gewinnen können (1. Runde DFB-Pokal vs. Aue und 2. Liga vs. Sandhausen). Der Gewinner dieser Partie steht anschließend im Achtelfinale des DFB-Pokals.

Alle Infos zum DFB-Pokalspiel im Überblick:

Borussia Dortmund gegen Ingolstadt: Live im Free-TV und Stream?

Fußballfans dürfen sich freuen, denn das DFB-Pokalspiel zwischen dem BVB und FC Ingolstadt wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Um 18:00 Uhr geht der Sender mit dem DFB-Pokal-Countdown live. Um 20:00 Uhr erfolgt der Anpfiff. Auch der Pay-TV Sender Sky überträgt das Spiel im TV und Live-Stream.

BVB gegen FCI: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch hier gibt es gute Nachrichten. Sport1 überträgt das Spiel nicht nur im Free-TV, sondern bietet auch einen kostenlosen Live-Stream an.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick:

BVB gegen Ingolstadt weiter in Personalnot: „Keiner kommt zurück“

Beim BVB bleibt die Personallage angespannt. Die Hoffnungen auf ein Comeback diverser angeschlagener Profis zum Pokalspiel erfüllten sich nicht. „Die gute Nachricht ist, dass sich kein Spieler in Bielefeld verletzt hat. Es kommt aber auch keiner zurück“, sagte Trainer Marco Rose. Stammkeeper Gregor Kobel wird gegen Ingolstadt nicht zwischen den Pfosten stehen. „Gregor ging es gestern schon etwas besser. Aber da müssen wir nichts riskieren. Es war ohnehin die Idee, Marwin Hitz ins Tor zu stellen“, sagte Rose. Fraglich ist der Einsatz von Angreifer Donyell Malen (Magen-Darm-Infekt).

Besonders schmerzlich ist der Ausfall von Erling Haaland. „An sein Fehlen müssen wir uns ein paar Spieltage gewöhnen. Deshalb brauchen wir nicht rumzujammern. Sicher ist er wahnsinnig wichtig für uns. Aber wir müssen deshalb nicht alles auf den Kopf stellen und uns neu erfinden“, so Rose.

DFB-Pokal: Alle Spiele der 2. Runde im Überblick

Neben der Partie am Dienstagabend zwischen Dortmund und Ingolstadt stehen 15 weitere Begegnungen auf dem Spielplan für die 2. Runde des DFB-Pokals der Saison 2021/22.

Alle DFB-Pokal-Spiele der 2. Runde im Überblick:

Dienstag, 26.10.2021, 18:30 Uhr

Preußen Münster - Hertha BSC

TSV 1860 München - FC Schalke 04

1. FC Hoffenheim - Holstein Kiel

SV Babelsberg 03 - FC Freiburg

Dienstag, 26.10.2021, 20:00 Uhr

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt 04

Dienstag, 26.10.2021, 20:45 Uhr

Mittwoch, 27.10.2021, 18:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen - Karlsruher SV

SV Waldhof Mannheim - Union Berlin

Dynamo Dresden - FC St. Pauli

VfL Bochum - FC Augsburg

Mittwoch, 27.10.2021, 20:45 Uhr