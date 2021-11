Am heutigen Samstag, 27.11.2021, empfängt Borussia Dortmund II die Mannschaft vom 1. FC Kaiserslautern im heimischen Stadion Rote Erde am 17. Spieltag der 3. Fußball-Bundesliga. Die heutigen Kontrahenten trennen nur zwei Punkte.

Der Gastgeber aus Dortmund liegt derzeit auf dem achten Rang, aus den letzten fünf Spielen konnten allerdings nur drei Punkte gewonnen werden. Sowohl Dortmund als auch K’lautern konnten in dieser Saison sieben Partien für sich gewinnen. Kaiserslautern liegt mit 25 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Mit nur elf Gegentoren in 16 Spielen stellt der FCK die beste Defensive der 3. Liga. Aus den letzten fünf spielen konnte die Mannschaft von Marco Antwerpen zehn Punkte gewinnen und schnuppert so an den Aufstiegsplätzen. Mit einem heutigen Sieg könnten die Pfälzer bis auf Rang zwei vorrücken. Die Dortmund-Reserve hat sie Chance sich vor die Gäste auf Rang vier zu schieben.

Wer überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen der Dortmund-U23 und dem FC Kaiserslautern live im Free-TV?

Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung der Partie am 17. Spieltag findet ihr hier.

Dortmund II gegen Kaiserslautern: Uhrzeit, Anstoß, Spielort

Das Spiel der 3. Liga zwischen der BVB-Reserve und Lautern findet am Samstag, den 27.11.2021, um 14:00 Uhr im Stadion Rote Erde in Dortmund statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 3. Liga hier im Überblick:

Teams: Borussia Dortmund II, 1. FC Kaiserslautern

Wettbewerb: 3. Liga, 17. Spieltag

Datum und Uhrzeit: 27.11.2021, um 14:00 Uhr

Spielort: Stadion Rote Erde, Dortmund

Dortmund II vs. Kaiserslautern live im TV: Übertragung auf Magenta oder im Free-TV?

Das heutige Spiel in der 3. Liga zwischen der Dortmund-Reserve und dem 1. FCK wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

Dortmund II vs. Kaiserslautern: Gibt es eine kostenlose Übertragung des 3. Ligaspiels im Live-Stream?

Auch einen kostenlosen Live-Stream gibt es für das Spiel nicht. Bei Magenta kann es kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung Duisburg gegen Mannheim am 27.11.2021 um 14:00 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: Magenta

: Magenta Livestream: Magenta

3. Fußball-Bundesliga 2021/22: Dortmund II beendet Serie an Niederlagen

Vergangenen Spieltag gewann die Dortmunder Reserve mit 1:2 beim Hallischen FC. Damit konnte die Mannschaft von Enrico Maaßen die Serie der Niederlagen beenden, vier Spiele in Folge hatte das Team sie verloren. „Das tut total gut. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Halle hatte eine Wucht bei Standardsituationen, das war der Wahnsinn. Da hatten wir auch das Quäntchen Spielglück auf unserer Seite. In Halle zu gewinnen, ist richtig gut. Es ist sehr eng in dieser Liga. Man kann jedes Spiel gewinnen, aber auch verlieren.“, so der Borussia-Coach im Interview mit Magenta Sport. Mit diesem Sieg nach vier Partien ohne Punktgewinn ist Dortmund II nun wieder in der Erfolgsspur und kletterte auf Platz acht.

3. Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die Spiele am 17. Spieltag

Neben der Partie zwischen BVB II und K’lautern hat die 3. Bundesliga am Wochenende noch weitere Begegnungen zu bieten.

Hier findet ihr alle Spiele des 17. Spieltags:

Freitag, den 26.11.2021 um 19:00

MSV Duisburg vs. SV Waldhof Mannheim

Samstag, den 27.11.2021 um 14:00 Uhr

1. FC Saarbrücken vs. FC Viktoria Berlin

SV Wehen Wiesbaden vs. SC Verl

1. FC Magdeburg vs. Eintracht Braunschweig

Borussia Dortmund II vs. 1. FC Kaiserslautern

TSV Halvese vs. TSV 1860 München

Würzburger Kickers vs. SV Meppen

Sonntag, den 28.11.2021 um 13:00 Uhr

VfL Osnabrück vs. SC Freiburg II

Viktoria Köln vs. Hallischer FC

Montag, den 29.11.2021 um 19:00 Uhr

Türkgücü München vs. FSV Zwickau

Dienstag, den 30.11.2021 um 19:00 Uhr