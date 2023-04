Die BMW Open finden in diesem Jahr eine Woche früher als üblich statt. Ausgetragen wird das ATP-Turnier vom 17. bis zum 23. April. Turnierdirektor Patrik Kühnen versprach im Vorfeld die „bislang stärkste Besetzung“ des Turniers.

Zeitplan, Spielplan und TV-Übertragung – Alle Informationen zu den BMW Open 2023 im Überblick.

BMW Open in München 2023: Der Zeitplan des ATP-Turniers

Von Runde 1 bis zum Endspiel werden alle Matches bei den BMW Open 2023 im Freien auf dem Sandplatz im MTTC Iphitos bestritten. Das große Finale steigt am Sonntag, den 23. April 2023.

Der Zeitplan des Tennis-Turniers BMW Open 2023 im Überblick:

BMW Open Runde der letzten 32

17. April - 18. April

BMW Open Achtelfinale

19. April

BMW Open Viertelfinale

20. April

BMW Open Halbfinale

22. April

BMW Open Finale

23. April

Alexander Zverev konnte bereits zwei Mal die BMW Open gewinnen. Dieses Jahr schied er früh aus.

© Foto: Sven Hoppe/dpa

Das Finale am Sonntag

Der an Nummer 1 gesetzte Norweger Holger Rune gewann das ATP-Turnier in München bereits im letzten Jahr und ist auch dieses Jahr wieder im Finale vertreten. Dort trifft er auf dem Weg zur Titelverteidigung heute auf den niederländischen Top-Spieler Botic van de Zandschulp (4).

13:30 Uhr: Holger Rune (1) - Botic van de Zandschulp (4)

BMW Open 2023: TV-Übertragung und Livestream des Tennis-Turniers

Der Pay-TV-Sender Sky bietet täglich live die Übertragung der BMW Open 2023 an. Sowohl im TV als auch im Stream kann das Tennisturnier von Montag bis Freitag täglich ab 11:00 Uhr auf Sky verfolgt werden. Die Halbfinalspiele am Samstag werden ab 13:00 Uhr ausgestrahlt, ebenso wie das Endspiel am Sonntag.

Eine kostenlose Alternative für die Übertragung der BMW Open 2023 ist der Livestream von ran.de. Hier gibt es das Turnier ebenfalls täglich ab 11:00 Uhr live. Die Übertragung der Halbfinalspiele und des Finales beginnt jeweils um 13:00 Uhr.

Zusätzlich wird das Turnier auf dem kostenpflichtigen Tennis-Streamingportal TennisTV genutzt werden.

Gibt es eine Übertragung der BMW Open im Free-TV?

Teilweise werden die Matches bei den BMW Open auch im Free-TV zu sehen sein. Alle Turniertage werden auch kostenfrei vom BR im Stream übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Turnierwoche ab Montag, 17. April 2023 live, zunächst bis einschließlich Freitag, 21. April, jeweils täglich zwei Spiele im Stream unter BR24Sport im Web und in der App.

Für das Halbfinale am Samstag sowie für das Finale am Sonntag gibt es zudem eine Übertragung im BR Fernsehen im Free-TV.

Nach frühem Aus in München: Zverev hofft auf Turniersieg in Madrid

München. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seinem erneuten frühen Ausscheiden beim ATP-Turnier in München auch eine positive Seite abgewinnen können. "Hoffentlich ist es wie alle Jahre wieder: Hier verliere ich die erste Runde, Madrid gewinne ich. Das wäre völlig okay für mich", sagte er mit einem Schmunzeln nach der Niederlage in seinem Auftaktmatch gegen Christopher O'Connell aus Australien (6:7, 4:6).

BMW Open: Das sind die Sieger der letzten Jahre

Holger Rune geht als Titelverteidiger ins diesjährige Turnier. Im jahr 2020 musste das ATP-Turnier aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Seit 2018 konnte kein deutscher Tennisspieler mehr die BMW Open gewinnen.

Die Sieger der BMW Open in München seit 2015 im Überblick: