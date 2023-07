„Bird Box“ warten, erschien nun mit Netflix allerdings auch einige Fragen aufgeworfen. Obwohl Fans eigentlich auf ein Sequel des erfolgreichen Filmswarten, erschien nun mit „Bird Box: Barcelona“ ein spanisches Spin-Off der Geschichte. In diesem kämpft Sebastian seinen eigenen Überlebenskampf auf den menschenleeren Straßen Barcelonas. Damit hatallerdings auch einige Fragen aufgeworfen.

Kommt ein weiterer Teil über Malorie? Wird Sebastians Geschichte fortgesetzt? Oder spielt Teil 3 vielleicht in einem komplett anderen Land? In diesem Artikel erfahrt ihr, was bisher über eine weitere Fortsetzung von „Bird Box“ bekannt ist.

Wie geht es mit „Bird Box“ weiter?

Netflix sorgte mit dem Spin-off „Bird Box: Barcelona“ für eine große Überraschung. Denn eigentlich war ein zweiter Teil von „Bird Box – Schließe deine Augen“ angekündigt worden. Ob die Fans sich immer noch auf diesen freuen dürfen, ist aktuell nicht bekannt. Der Streamingdienst könnte auch das Spin-off selbst fortsetzen. Aber es gibt noch eine weitere Theorie: Wird es weitere Filme aus anderen Ländern geben? Noch gibt es keine offiziellen Infos darüber, wie es für „Bird Box“ weitergeht. Vermutlich wird auch viel vom Erfolg des Spin-offs abhängen.

Wann erscheint Teil 3 von „Bird Box“ auf Netflix?

Aktuell ist noch nicht bestätigt, ob ein weiterer „Bird Box“-Film kommen wird. Somit kann hier auch noch kein Startdatum genannt werden. Sobald Netflix Informationen dazu veröffentlicht, findet ihr diese hier.

Sicher ist jedoch: Auch der neue Film wird am Erscheinungsdatum ab 9 Uhr verfügbar sein.

Worum könnte es im dritten Teil gehen?

Die Handlung eines dritten „Bird Box“-Films ist aktuell noch ein großes Rätsel. Wird die Geschichte des Originalfilms weitererzählt, wird wohl an die Buchvorlage angeknüpft werden. Noch immer hoffen viele Fans, dass das weitere Schicksal von Malorie und Co. gezeigt wird. Aber auch „Bird Box: Barcelona“ könnte fortgesetzt werden. Außerdem gibt es Spekulationen darüber, ob jeder Film der Reihe vielleicht in einem anderen Land spielen könnte – denn den blinden Überlebenskampf führen die Menschen weltweit.

Gibt ein dritter „Bird Box“-Film Aufschluss über das weitere Schicksal von Malorie (Sandra Bullock)?

Gibt es einen Trailer zum neuen „Bird Box“-Film?

Da noch kein weiterer „Bird Box“-Film bestätigt wurde, gibt es zum aktuellen Zeitpunkt auch noch keinen Trailer. Sobald Netflix einen ersten Einblick veröffentlicht, findet ihr diesen hier.

Wer ist Teil der Besetzung von „Bird Box“ Teil 3?

Im Moment ist absolut offen, wer in einem dritten Film von „Bird Box“ mitspielen könnte. Je nach Land, in dem die Fortsetzung spielen wird, würde sich der Cast unterscheiden. Vielleicht treffen jedoch auch Darsteller aus den bisherigen Filmen aufeinander. Sobald es hierzu News gibt, ergänzen wir diese.