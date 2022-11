Am Dienstag, den 29. November 2022, beginnt die Biathlon-Weltcup-Saison 2022/23. Im finnischen Kontiolathi stehen insgesamt acht Rennen für die Männer und Frauen auf dem Programm. Bis zum 4. Dezember 2022 wird dort um Weltcuppunkte gekämpft. Auch einige DSV-Athleten werden beim Weltcup in Kontiolathi an den Start gehen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um den Auftakt der Biathlon-Weltcup-Saison 2022/23 in Kontiolathi und die Übertragung im TV und Livestream.

Biathlon in Kontilathi 2022: Zeitplan & Startzeiten des Weltcups in Kontiolathi

Der Weltcup in Kontiolathi startet am heutigen Dienstag und endet am 4. Dezember 2022. Die Männer und Frauen gehen bei insgesamt acht Rennen in verschiedenen Disziplinen an den Start.

Der Zeitplan für den Biathlon-Weltcup in Kontiolathi im Überblick:

Dienstag, 29. November 2022

13:15 Uhr: Einzel der Herren 20 Kilometer

Mittwoch, 30. November 2022

13:15 Uhr: Einzel der Frauen 15 Kilometer

Donnerstag, 01. Dezember 2022

11:00 Uhr : Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer

: Staffel der Herren 4x7,5 Kilometer 13:35 Uhr: Staffel der Frauen 4x6 Kilometer

Samstag, 03. Dezember 2022

10:45 Uhr : Sprint der Herren 10 Kilometer

: Sprint der Herren 10 Kilometer 13:45 Uhr: Sprint der Frauen 7,5 Kilometer

Sonntag, 04. Dezember 2022

12:15 Uhr : Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer

: Verfolgung der Herren 12,5 Kilometer 14:15 Uhr: Verfolgung der Frauen 10 Kilometer

Biathlon in Kontiolathi 2022: Diese deutschen Biathleten gehen an den Start

Insgesamt 12 deutsche Biathleten werden beim Weltcup in Kontiolathi dabei sein. Jeweils sechs bei den Männern und sechs bei den Frauen. Im Kader der deutschen Biathleten für diesen Weltcup stehen Roman Rees, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, David Zobel, Justus Strelow und Benedikt Doll. Bei den Frauen reisen Franziska Preuß, Denise Herrmann, Sophia Schneider, Vanessa Voigt, Anna Weidel und Juliane Frühwirt nach Finnland.

Benedikt Doll (l) und Denise Herrmann (r) werden beide für das deutsche Team beim Weltcup-Auftakt an den Start gehen.

© Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Disziplinen beim Biathlon in Kontiolathi

Bei diesem Weltcup wird in acht Rennen in verschiedenen Disziplinen um die Weltcuppunkte gekämpft. Los geht es mit dem Einzelwettkampf am Dienstag, danach treten die Biathleten in der Staffel, im Sprint und in der Verfolgung gegeneinander an.

Biathlon in Kontiolathi 2022: Übertragung im Free-TV und Livestream

ARD überträgt alle acht Rennen live im Free-TV. Auf Eurosport wird ebenfalls der Großteil des Weltcups im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Auch einen kostenlosen Livestream bietet der Sender ARD an. Auf Viele Wintersport-Fans fragen sich, ob der Biathlon-Weltcup in Kontiolathi im Free-TV und Livestream übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten für alle Fans, der Senderüberträgt alle acht Rennen. Aufwird ebenfalls der Großteil des Weltcups im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Auch einenbietet der Sender ARD an. Auf sportschau.de werden aber nur ausgewählte Rennen live und in voller Länge übertragen.

Die TV-Zeiten des Weltcups im Überblick:

Dienstag, 29. November, 13:15 Uhr:

Einzel der Herren 20 Kilometer live auf ARD und Eurosport

Mittwoch, 30. November, 13:15 Uhr:

Einzel der Frauen 15 Kilometer live auf ARD und Eurosport, im Stream auf sportschau.de

Donnerstag, 01. Dezember, ab 11:00 Uhr:

Staffel der Herren und Frauen live auf ARD und Eurosport, im Stream auf sportschau.de

Samstag, 03. Dezember, ab 10:45 Uhr:

Sprint der Herren und Frauen live auf ARD und Eurosport

Sonntag, 04. Dezember, ab 12:15 Uhr:

Verfolgung der Herren und Damen live auf ARD und Eurosport

Das sind die Regeländerungen für die neue Biathlon-Saison

Für die neue Biathlon-Saison gibt es einige Regeländerungen. So fließen nach einem Beschluss des Weltverbandes die Ergebnisse der Weltmeisterschaften künftig nicht mehr in die Weltcup-Gesamtwertung ein, heißt ein WM-Sieg ist nicht mehr gleichzeitig auch ein Weltcupsieg. Somit wird es in Zukunft deutlich schwerer, die Bestmarke von Norwegens Rekord-Weltmeister Ole Einar Björndalen von 94 Weltcup-Erfolgen zu knacken – denn elf davon waren WM-Einzeltitel und vier Olympiasiege. Triumphe bei Winterspielen werden schon seit Sotschi 2014 nicht mehr als Weltcup-Erfolge mitgezählt.

Zudem gibt es ab der neuen Saison keine Streichresultate mehr, bisher wurden die zwei schlechtesten gestrichen. Damit werden im Kampf um die Große Kristallkugel alle Rennen berücksichtigt. Dafür wird das Punktesystem für die Gesamtwertung und die Disziplinenwertung angepasst, um den Abstand zwischen den Top-Ergebnissen zu vergrößern und sicherzustellen, dass Athleten, die krankheitsbedingt Rennen auslassen müssen, immer noch um die Kristallkugeln mitkämpfen können. Für einen Sieg gibt es nun statt bisher 60 Punkten 90, die weiteren Punkte werden dementsprechend neu gestaffelt.

Außerdem wurden die Preisgelder angepasst. In der ersten Phase bis 2024 sollen im Weltcup und IBU-Cup mehr Athleten Preisgelder bekommen. In einer zweiten Phase von 2024 bis 2026 sollen sie dann erhöht werden.

Weltcup im Biathlon 2022/23: Alle weiteren Infos zur Saison

Rund um die Weltcup-Saison 2022/23 haben wir weitere interessante Artikel für euch. Klickt euch durch und erfahrt alles Wichtige zu den Terminen im Kalender und dem deutschen Kader der Biathlon-Saison: