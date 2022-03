Die Biathlon-Saison 2022 ist auf der Zielgeraden. Von Donnerstag, 17.3.2022, bis Sonntag, 20.3.2022, findet das Weltcup-Finale am legendären Holmenkollen im norwegischen Oslo statt.

Wie ist der Zeitplan für den Biathlon-Weltcup am Holmenkolmen vom 17. bis 20.3.2022 ?

Hier gibt es alle Infos zum Biathlon-Weltcup in Norwegen:

Biathlon heute live im TV: Sprint der Frauen am Donnerstag, 17.3.2022

Das Finale des diesjährigen Biathlon-Weltcups wird mit dem Rennen der Damen über die Sprint-Distanz eröffnet. Dieses findet am heutigen Donnerstag, 17.3.2022, statt. Start ist um 15.45 Uhr. Der Wettkampf wird gleich von zwei Sendern im Free-TV übertragen. Die Wintersportfans können zwischen dem ZDF und Eurosport wählen.

Biathlon-Weltcup am Holmenkollen: Zeitplan und Termine

Das Finale des Biathlon-Weltcups findet von Donnerstag bis Sonntag statt. Und das sind die Termine für die einzelnen Wettbewerbe:

Donnerstag, 15.45 Uhr, Frauen Sprint

Freitag, 15.45 Uhr, Männer Sprint

Samstag, 12.50 Uhr, Frauen Verfolgung

Samstag, 15.00 Uhr, Männer Verfolgung

Sonntag, 12.50 Uhr, Frauen Massenstart

Sonntag, 15.00 Uhr, Männer Massenstart

Welche TV-Sender übertragen den Biathlon-Weltcup?

Das Finale der diesjährigen Weltcup-Saison wird an allen vier Tagen von zwei TV-Sendern übertragen. Sowohl Eurosport als auch das ZDF zeigen die Wettkämpfe live. Zudem können die Rennen teils auch im Livestream über das Internet geschaut werden.

Erik Lesser verabschiedet sich beim Biathlon-Weltcup-Finale

Biathlet Erik Lesser will sich zum Abschluss seiner Karriere mit Anstand verabschieden und noch ein letztes Erfolgserlebnis feiern. "Mein letztes Rennen soll kein Halligalli, Spiel-, Spaß- und Spannungswettkampf werden - ich will nochmal für eine gute Platzierung in der Massenstartwertung kämpfen", sagte der 33-Jährige vor dem Weltcup-Finale