Die Olympischen Winterspiele in Peking stehen unmittelbar bevor. In einer Woche (04.02.2022) findet die Eröffnungsfeier statt. Viele Biathletinnen und Biathleten trainieren in diesen Tagen, um am Höhepunkt der Saison topfit zu sein. Andere nutzen die Biathlon-Europameisterschaft am Arber in dieser Woche für einen Leistungsnachweis und kämpfen dort um Medaillen. Vom 24.01. bis 30.01.2022 messen sich Nachwuchs- und Spitzensportler bei den offenen Europameisterschaften am Arber in Sprint, Einzel, Verfolgung und Massenstart.

Wann findet die Biathlon-Europameisterschaft statt?

findet die Biathlon-Europameisterschaft statt? Welche Disziplinen stehen auf dem Programm?

stehen auf dem Programm? Wie sieht die Startliste aus?

aus? Wie ist der Zeitplan ?

? Wo wird die Biathlon-Europameisterschaft am Arber im TV und Stream übertragen?

Alle Infos zur Biathlon-Europameisterschaft am Arber bekommt ihr hier.

Nach zuletzt drei Weltcup-Wochen in Oberhof, Ruhpolding und Antholz, ruht der Biathlon Weltcup an diesem Wochenende.

Stattdessen finde die Biathlon-EM statt. Eine Woche dauern die Wettkämpfe am Arber an. Von Montag, 24.01., bis Sonntag, 30.01., kämpfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer um Medaillen.

Biathlon EM 2022 – Zeitplan und Termine: Einzel, Sprint, Staffel und Verfolgung

Angesetzt sind die Biathlon-Europameisterschaften am Arber für eine Woche. Wann die Wettbewerbe genau stattfinden, erfahrt ihr hier:

Mittwoch, 26. Januar:

10.15 Uhr: Einzel der Männer

13 Uhr: Einzel der Frauen

Freitag, 28. Januar:

10.30 Uhr: Sprint der Männer

14 Uhr: Sprint der Frauen

Samstag, 29. Januar:

10.30 Uhr: Verfolgung der Männer

13.30 Uhr: Verfolgung der Frauen

Sonntag, 30. Januar:

10.30 Uhr: Mixed Staffel

13.30 Uhr: Single Mixed Staffel

Biathlon-Europameisterschaft 2022: Wo laufen die Rennen im Live-Stream und Free-TV?

Für Biathlon-Fans gibt es schlechte Nachrichten: Weder die Einzel- noch die Sprintrennen der Biathlon-EM werden live im TV oder im Live Stream übertragen. ARD, ZDF und Eurosport zeigen die Wettkämpfe am Mittwoch und Freitag nicht im Free-TV. Erst am Samstag steigt Eurosport 2 mit einer Übertragung der Verfolgungsrennen ein. Die Single-Mixed-Staffel am Sonntag zeigt Eurosport live.

Die Rennen am Samstag und Sonntag können außerdem per Livestream im Eurosport Player geschaut werden. Biathlon-Fans brauchen dafür ein Abo. Aufgrund einer Kooperation, können die Rennen am Wochenende dann auch auf DAZN geschaut werden.

Biathlon-EM 2022 live: Die Sendetermine auf Eurosport 2

Die Wettkämpfe unter der Woche sind nicht im Free-TV zu sehen. Eurosport und Eurosport 2 übertragen die Rennen am Samstag und Sonntag live.

Alle Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 26.01.2022

Keine Übertragung

Freitag, 28.01.2022

Keine Übertragung

Samstag, 29.01.2022

10.20 Uhr Verfolgung der Männer auf Eurosport 2

13.20 Uhr Verfolgung der Frauen auf Eurosport 2

Sonntag, 30.01.2022

13.15 Uhr Single Mixed Staffel auf Eurosport

Biathlon-EM 2022: Welche deutschen Athleten sind dabei?

Die Weltcup-Athleten, die in Peking bei den Olympischen Spielen an den Start gehen, sind bei der Europameisterschaft am Arber nicht dabei. Dennoch bestreiten einige erfahrene deutsche Athleten die Rennen. Auch Janina Hettich und Franziska Hildebrand, die trotz zuletzt guter Ergebnisse im Weltcup nicht für die Olympischen Spiele nominiert wurden, gehen an den Start. Hier eine Übersicht über den Kader bei der Biathlon-EM:

Die deutschen Damen:

Juliane Frühwirth

Janina Hettich

Franziska Hildebrand

Karolin Horchler

Hanna Kebinger

Sophia Schneider

Marion Wiesensarter

Die deutschen Herren:

Matthias Dorfer

Lucas Fratzscher

Philipp Horn

Simon Kaiser

Dominic Schmuck

Justus Strelow



Zwei Medaillen im Sprint – Hildebrand und Hettich holen Silber und Bronze

Für die Olympischen Winterspiele in Peking wurden Franziska Hildebrand und Janina Hettich nicht nominiert. Dafür sorgten sie heute (28.01.2022) bei der Biathlon-EM für Erfolge: Im 7,5 km-Sprint gewannen sie die Silber- und Bronzemedaille. Die fehlerfreie Hildebrand musste sich dabei mit 3,7 Sekunden nur hauchdünn der siegreichen und ebenfalls fehlerlosen Norwegerin Ragnhild Femsteinevik geschlagen geben.

Zuvor waren bereits die Herren erfolgreich gewesen. Lucas Fratzscher gewann mit einem Schießfehler und 22,9 Sekunden Rückstand die Bronzemedaille. Justus Strelow landete ebenfalls mit einem Fehler auf Platz 5.

Platz 3 im Einzel – Matthias Dorfer holt erste Medaille für das deutsche Team

Direkt im ersten Rennen der Biathlon-EM holte das deutsche Team die erste Medaille. Im 20-Km-Einzelrennen der Männer lief Matthias Dorfer auf Rang 3. Philipp Horn wurde im selben Rennen Fünfter. Europameister im Einzel wurde der 24-Jährige Norweger Sverre Dahlen Aspenes vor dem Russen Anton Babikov.

Bei den Damen verpasste Janina Hettich durch zwei Schießfehler im letzten Anschlag den Sieg und wurde als beste Deutsche Sechste.