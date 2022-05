Am heutigen Samstag, den 28.05.2022, empfängt der BFC Dynamo aus Berlin im Hinspiel der Aufstiegsspiele um die 3. Liga den VFB Oldenburg. Wer kann sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 4. Juni schaffen? Die Oldenburger gehen voller Selbstvertrauen in dieses Spiel. Die letzte Niederlage liegt schon 16 Pflichtspiele zurück. Aber auch die Berliner stehen zu Recht in diesem Aufstiegsspiel. In dieser Saison schaffte es die Mannschaft in die erste Runde des DFB-Pokals, dort verloren die Berliner mit 0:6 gegen den VFB Stuttgart.

Wer überträgt das Hinspiel der Aufstiegsspiele zwischen dem BFC Dynamo und dem VFB Oldenburg live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 28.05.2022 findet ihr hier.

BFC Dynamo Berlin gegen VFB Oldenburg: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Hinspiel der Aufstiegsspiele um die 3. Liga zwischen dem BFC Dynamo und dem VFB Oldenburg findet am Samstag, den 28.05.2022, um 14:00 Uhr im Sportforum Hohenschönhausen in Berlin statt.

Alle Infos zum Hinspiel der Aufstiegsspiele um die 3. Liga hier im Überblick:

Teams : BFC Dynamo Berlin, VFB Oldenburg

: BFC Dynamo Berlin, VFB Oldenburg Wettbewerb : Aufstiegsspiele um die 3. Liga, Hinspiel

: Aufstiegsspiele um die 3. Liga, Hinspiel Datum und Uhrzeit : 28.05.2022, 14:00 Uhr

: 28.05.2022, 14:00 Uhr Spielort: Sportforum Hohenschönhausen, Berlin

BFC Dynamo vs. Oldenburg: Welche Sender übertragen das Hinspiel der Aufstiegsspiele live im TV?

Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für alle Fans. Die Partie wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV Sender Magenta Sport hat die Rechte für die Übertragung dieser Partie im TV.

BFC Dynamo gegen VFB Oldenburg: Wo gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Fans. Zu dem Hinspiel der Aufstiegsspiele wird es einen kostenlosen Livestream geben. Die Sender „rbb24“ und „NDR“ übertragen dieses Spiel im Livestream. Übertragungsbeginn ist mit dem Anstoß der Partie um 14:00 Uhr. Bei Magenta Sport kann das Spiel auch gestreamt werden, dort aber kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung am 28.05.2022 um 14:00 Uhr: