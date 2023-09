Am Freitag, den 1. September 2023, ist Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost zu Gast beim Berliner AK. Der Gastgeber aus Berlin wartet auch nach dem 5. Spieltag auf den ersten Saisonsieg. Zuletzt gab es Remis gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock. Im Heimspiel gegen Cottbus soll es nun endlich mit dem ersten Sieg in dieser Saison klappen. Jedoch ist der heutige Gegner Energie Cottbus der Favorit in dieser Partie. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz findet sich, mit acht Punkten auf dem Konto, im Mittelfeld der Tabelle wieder.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Berliner AK 07 gegen Energie Cottbus und die Übertragung im TV und Stream.

Berliner AK vs. Energie Cottbus – Regionalliga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Freitag, den 01.09.2023, trifft der Berliner AK 07 auf Energie Cottbus. Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr im Poststadion in Berlin. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Berliner AK 07, Energie Cottbus

: Berliner AK 07, Energie Cottbus Wettbewerb : 6. Spieltag, Regionalliga Nordost

: 6. Spieltag, Regionalliga Nordost Datum und Anpfiff : Freitag, 01.09.2023, 19:00 Uhr

: Freitag, 01.09.2023, 19:00 Uhr Spielort: Poststadion, Berlin

Wer überträgt Berliner AK gegen Energie Cottbus im TV?

Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Spiel zwischen dem Berliner AK und Energie Cottbus wird nicht live TV übertragen.

Berliner AK gegen Energie Cottbus im kostenlosen Stream?

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans! Für die Partie Berliner AK gegen Energie Cottbus wird es einen kostenlosen Livestream geben. Auf dem YouTube-Kanal von Ostsport.tv wird die Partie live und in voller Länge gestreamt. Übertragungsbeginn ist um 18:45 Uhr.

Hier der Livestream zum Spiel (externen Inhalt zulassen):

Berliner AK gegen Energie Cottbus im Liveticker