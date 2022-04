Am Dienstag, 8.3.2022, trifft Benfica Lissabon im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League auf den FC Liverpool. Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung des mit Spannung erwarteten Duells in der Königsklasse.

Free-TV : Läuft das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen?

: Läuft das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen? Übertragung auf Amazon Prime oder DAZN : Wo wird Benfica gegen Liverpool live im Stream übertragen?

oder : Wo wird Benfica gegen Liverpool übertragen? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Alle Infos zum Champions-League-Spiel Benfica Lissabon gegen den FC Liverpool.

Champions League Viertelfinale – Benfica vs. Liverpool: Uhrzeit, Übertragung, Anpfiff

Das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League findet am Dienstag, den 05.04.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Estádio da Luz in Lissabon.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Benfica Lissabon, FC Liverpool

: Benfica Lissabon, FC Liverpool Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Viertelfinale, Hinspiel

: UEFA Champions League 2021/22, Viertelfinale, Hinspiel Datum und Uhrzeit : 05.04.2022, 21:00 Uhr

: 05.04.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort: Estádio da Luz, Lissabon

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool 2019 die Champions League gewonnen. Um 2022 ganz vorne zu landen, muss Liverpool allerdings erst Benfica Lissabon aus dem Wettbewerb werfen. Eine schwierige Aufgabe für das Topteam aus der der Premier League.

Benfica vs. FC Liverpool live: Gibt es eine Übertragung des Hinspiels im Free-TV?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es allerdings leider schlechte Nachrichten: Die Champions-League-Partie wird heute nicht im Free-TV übertragen.



Amazon Prime oder DAZN: Wo wird Benfica gegen Liverpool live im Stream übertragen?

Amazon Prime ist seit dieser Saison auch in die Übertragung der Champions League eingestiegen und zeigt ein ausgewähltes Spiel am Dienstagabend in der Königsklasse. So auch das Hinspiel des Duells zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool. DAZN hat keine Rechte an der Partie und wird somit das Spiel nicht übertragen. Auch auf Sky wird das Spiel nicht laufen.

Alle Infos zur Übertragung Benfica gegen den FC Liverpool am 05.04.2022 um 21:00 Uhr: