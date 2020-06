Die zweite Staffel von „Beauty and the Nerd“ startete am Donnerstag, dem 04.06.2020 auf ProSieben. Wir haben euch die wichtigsten Dinge zusammengefasst: Wer flog raus? Wer kam dazu? Was passiert in Folge 2?

„Beauty and the Nerd“: Streit zwischen Selina, Kim und Dion

In Folge 1 mussten sich die Nerds in einer kleinen Talentshow beweisen und die Beautys beeindrucken. Danach wurde bei lauter Musik und viel Champagner gefeiert.

„Beauty and the Nerd“: Wer ist die neue Beauty?

Die neue „Ersatz-Beauty“ Samira (25) ist die neue Partnerin von Dion. In der „Spacecaptain-Challenge“ ging es direkt auf Tuchfühlung mit Dion. Die Beautys durften ihren Nerds ein Spacecaptain Outfit mit Bodypaint aufmalen: Nervenkitzel und Geduldsübung für die Nerds.

„Beauty and the Nerd“ Folge 1: Wer ist raus?

Beauty Selina verließ die Show auf eigenen Wunsch nach dem Streit mit Kim und Dion.

Das Pärchen Flamur und Karina wurde am Ende der Show von Emmy und Sven K. aus der Show gewählt. Die beiden hatten davor die „Spacecaptain-Challenge“ gewonnen und daher das Voting-Recht erlangt. Beauty and the Nerd 2020 Teilnehmer, Kandidatinnen, Stream: Alle Infos zur ProSieben-Show Unterföhring

Folge 2 von „Beauty and the Nerd“: Was wird passieren?

Folge zwei von „Beauty and the Nerd“ wird am Donnerstag, dem 11.06.2020 um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt. Wie immer gibt es eine Wiederholung auf Joyn.

In der nächsten Folge werden zwei neue Gesichter die Bühne betreten: 2 neue bisher namenlose Beautys. Das Unerwartete: Eine der Beautys ist ein attraktiver Mann mit Sixpack – Sehr zu Freuden der weiblichen Beautys.