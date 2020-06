Der Startschuss für die zweite Staffel von „Beauty and the Nerd“ ist gefallen. Sieben selbstbewusste Beautys treffen auf liebesunerfahrene Nerds. Sechs Folgen lang kämpfen sie in Pärchen um 50.000 Euro Preisgeld und ein Umstyling auf dem sonnigen Ibiza.

Das Format kommt aus den USA, wo „Beauty and the Geek“ bereits 2005 zum ersten Mal lief.

Folge 3: Sorgt Raúl Richter für Elias’ ersten Kuss?

Die Beautys und Nerds werden auf ihre Schauspielkünste geprüft – und das von keinem anderen als „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star Raúl Richter. Jedem Pärchen wird eine gefühlvolle Szene zugeteilt. Unter der strengen Anleitung von Richter müssen Nerd Elias und seine Beauty Annabel sich den ersten Kuss geben. Ganz im Zeichen des Kusses von Peter Parker – Spiderman – und Mary Jane Watson. Wie wird der unerprobte Erstküsser Elias sich beweisen?

Emmy gegen Kim – Sven versus Chris

Der Champagner aus Folge 1 ist auch noch nicht vergessen: Der Streit zwischen Emmy und Kim geht weiter. Diesmal wird es handgreiflich.

Sven L. ist chronisch eifersüchtig. Chris – die männliche Beauty – hat sich bereits in Folge 2 einen Spaß daraus gemacht Sven L. zu provozieren. Der Stripper machte sich eine Freude daraus, die Beauty Victoria von Sven L. anzubaggern.

Folge 2: Chris und Jenny kommen neu dazu

In der zweiten Folge stieß ein neues Paar zu den Beautys und den Nerds - und das sorgte für Staunen: Denn es handelte sich dabei um eine männlichen Beauty und einen weiblichen Nerd.

Dass der 28-jährige Chris mit durchtrainiertem Oberkörper auftaucht, ließ die Nerds unruhig werden. Sven L. befürchtete: „Begeistert bin ich nicht unbedingt. Der Typ sieht unglaublich gut aus. Da könnte man schon so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe bekommen, weil die Beautys ihn natürlich die ganze Zeit anschmachten.“ Feststeht: Chris will mit Jenny zusammen gewinnen: „Hier geht es immerhin um 50.000 Euro.“

Chris und Jenny stoßen in Folge 2 zu den Kandidaten von "Beauty and the Nerd".

© Foto: ProSieben

„Beauty and the Nerd“ Folge 1: So lief der Auftakt

In Folge 1 ging es direkt hoch her. Die Nerds mussten die Beautys bei einer Talentshow beeindrucken, es gab einen heftigen Streit - und eine Beauty hat die Show freiwillig verlassen. Was genau passiert ist, könnt ihr hier nachlesen:

„Beauty and the Nerd“ 2020: Sendetermine und Sendezeit

Die zweite Staffel der außergewöhnlichen Datingshow läuft immer donnerstags zur Primetime auf ProSieben.

Folge 1: Donnerstag, 04.06.2020 um 20:15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 11.06.2020 um 20:15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 18.06.2020 um 20:15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 25.06.2020 um 20:15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 02.07.2020 um 20:15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 09.07.2020 um 20:15 Uhr

Folge verpasst? Alle Folgen auf Joyn sehen

Alle Folgen gibt es außerdem als gibt es außerdem als Stream oder als Wiederholung auf Joyn . Für die Folgen ist kein Plus-Account notwendig.

Wer allerdings lieber ohne Werbung schaut, kann das Angebot einen Monat lang kostenlos testen. Danach kostet das Abo 6,99 Euro pro Monat.

„Beauty and the Nerd“ 2020 Teilnehmer: Das sind die Beautys und Nerds

Das sind die Nerds der Show:

Dion (30): Ausgeschieden in Folge 2

Elias (24)

Flamur (26): Ausgeschieden in Folge 1

Illya (21)

Julien (32)

Sven K. (22)

Sven L. (24)

Jenny (33): Neu in Folge 2

Das sie die Beautys der Show:

Annabel (32)

Emmy (20)

Kim (19)

Malin (28)

Selina (28): Ausgeschieden in Folge 1

Karina (25): Ausgeschieden in Folge 1

Victoria (22)

Samira (25): Ausgeschieden in Folge 2

Chris (28): Neu in Folge 2

Was heißt „Beauty and the Nerd“?

Der Titel der Show „Beauty and the Nerd“ kommt aus dem Englischem und bedeutet übersetzt „die Schöne und der (Computer-)Freak.