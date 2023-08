Die besten Beachvolleyballer der Europas spielen zwischen 2. und 6. August in Wien um EM-Titel. Nachdem die Europameisterschaften im Beachvolleyball bereits 2021 in Wien erfolgreich ausgetragen wurde, ist Österreichs Hauptstadt wieder Gastgeber. Als Titelverteidiger treten im Frauen-Wettbewerb die Schweizerinnen und bei den Herren die Norweger an.

Spielplan: Wann finden die Spiele bei der Beachvolleyball-EM statt?

Wann finden die Spiele bei der Beachvolleyball-EM statt? TV-Übertragung und Livestream : Werden die Spiele der Volleyball-EM live im Free-TV und Stream gezeigt?

: Werden die Spiele der Volleyball-EM live im Free-TV und Stream gezeigt? Modus : Wie wird die Beachvolleyball-EM ausgespielt?

: Wie wird die Beachvolleyball-EM ausgespielt? Tickets: Wo können Karten für die Beachvolleyball-EM gekauft werden?

Alle Infos zur EM in Wien bekommt ihr hier.

Spielplan und Modus bei der Beachvolleyball-EM 2023

Das ist der Spielplan für die Beachvolleyball-EM in Wien:

2. August bis 3. August: Gruppenphase

Gruppenphase 4. August: Achtel- und Viertelfinale

Achtel- und Viertelfinale 5. August: Viertelfinale, Halbfinale und Finale der Damen

Viertelfinale, Halbfinale und Finale der Damen 6. August: Halbfinale und Finale der Herren

Pro Nation dürfen maximal vier Teams bei den Herren bzw. Damen teilnehmen. Das ist der Modus für den Männer- und Frauen-Wettbewerb:

Gruppenphase

32 Teams spielen in acht Pools mit je 4 Teams

Die Erst-, Zweit- und Drittplatzierten kommen in die K.o.-Phase (Single Out)

Die Gruppenersten sind direkt in der zweiten K.o.-Runde und damit im Achtelfinale gesetzt, die restlichen Teams spielen in der ersten Runde

K.O.-Runde

Die Ansetzungen in der K.o.-Phase werden ausgelost

Nach dem Halbfinale geht es im Finale und Spiel um Platz 3 um die Medaillen

Volleyball-EM 2023 live: Übertragung im Free-TV und Livestream?

Free-TV wird es leider nicht geben. Die komplette EM ist exklusiv bei Eine Übertragung der Europameisterschaft 2023 imwird es leider nicht geben. Die komplette EM ist exklusiv bei sportdeutschland.tv zu sehen.

Eine Übersicht über die Kosten für Sportdeutschland.tv bekommt ihr hier:

Turnierticket für 15 Euro : Alle Spiele der Beachvolleyball-EM live

: Alle Spiele der Beachvolleyball-EM live Tagesticket für 5 Euro: Alle Spiele eines Tages der Beachvolleyball-EM

Wer holt sich die Titel bei der diesjährigen Beachvolleyball-EM?

© Foto: Angelika Warmuth/dpa

Beachvolleyball-EM 2023: Wo gibt es Tickets?

Aktuell gibt es noch Tickets für die Beachvolleyball-EM. Jedoch sind für einzelne Turniertage nur noch Restkarten verfügbar. Wer also noch ein Ticket haben möchte, sollte sich beeilen.

Volleyball-EM: Die deutschen Teams bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft

Für die Beachvolleyball-EM haben sich fünf deutsche Duos qualifiziert. Die deutschen Teams im Überblick:

Herren

Nils Ehlers/Clemens Wickler (Gruppe F)

Damen