Am heutigen Samstag, 10.09.2022, empfängt der FC Bayern München den VfB Stuttgart. In München holte der VfB in der Vorsaison einen wichtigen Punkt. Dieser half, um am Ende nicht abzusteigen. „Wir haben die Chance, zu zeigen, was wir draufhaben und werden das Spiel nicht abschenken, sagte Matarazzo.

Wo läuft das Spiel der 1. Bundesliga l ive im TV ?

Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

FC Bayern München gegen VfB Stuttgart: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Samstag, den 10.09.2022, trifft der FC Bayern München auf den VfB Stuttgart. Anpfiff der Partie ist um 15:30 Uhr in der Allianz-Arena in München. Das Stadion wird ausverkauft sein. Die Allianz-Arena bietet Platz für 75.024 Zuschauer. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : FC Bayern München, VfB Stuttgart

: FC Bayern München, VfB Stuttgart Wettbewerb : 6. Spieltag, 1. Bundesliga

: 6. Spieltag, 1. Bundesliga Datum und Anpfiff : Samstag, 10.09.2022, 15:30 Uhr

: Samstag, 10.09.2022, 15:30 Uhr Spielort : Allianz-Arena, München

: Allianz-Arena, München Zuschauer: 75.024

Der VfB Stuttgart belegt aktuell den 12. Tabellenplatz.

© Foto: Marijan Murat/dpa

1. Bundesliga live: Wo läuft Bayern gegen den VfB im TV?

Das Bundesligaspiel zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 1. Bundesliga am Samstag. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: Wird es einen kostenlosen Stream geben?

Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Sport Bundesliga 2

: Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Sport Bundesliga 2 Live-Stream: SkyGo, WOW

FC Bayern München startet mit einem Sieg in die Champions League

Am Mittwochabend feierte der FC Bayern München den ersten Sieg in der Champions-League-Saison 2022/23. Die Münchener gewannen gegen Inter Mailand mit 2:0. Leroy Sane brachte den FC Bayern München in Führung. Der zweite Treffer war ein Eigentor der Italiener.