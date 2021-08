Am Samstag, um 18:30 Uhr, findet das Topspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach statt. Beide Teams wollen sich in dieser Saison für die Champions League qualifizieren. Umso wichtiger ist es, die Konkurrenten im direkten Duell hinter sich zu lassen. Der Saisonstart der Werkself war nicht ganz optimal. Gegen Union Berlin kamen sie nicht über ein Remis hiaus. Die Fohlen spielten am ersten Spieltag auch Unentschieden. Trotz des Punktgewinns gegen den Serienmeister FC Bayern München gab es Diskussionen über einen nicht gegeben Elfmeter. „Das ist ein Elfmeter für mich, er zieht ihn oben, er trifft ihn unten", so Gladbachs Kapitän Lars Stindl nach dem Spiel. Die Leverkusener dürfen auf keinen Fall verlieren wenn sie einen Fehlstart verhindern wollen. Uns erwartet in der BayArena vor 15.105 eine spannende Partie.

Leverkusen gegen Gladbach: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Leverkusen und Gladbach findet am Samstag, den 21.08.2021, um 18:30 Uhr statt. In der Bay-Arena werden 15.105 Zuschauer erwartet. Fans, die weder genesen noch geimpft sind, dürfen nicht ins Stadion.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach

: Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach Wettbewerb : 1. Bundesliga, 2. Spieltag

: 1. Bundesliga, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 21.08.2021, 18:30 Uhr

: 21.08.2021, 18:30 Uhr Spielort : Bay-Arena, Leverkusen

: Bay-Arena, Leverkusen zugelassene Zuschauer : 15.105

: 15.105 Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Leverkusen und Gladbach wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Leverkusen gegen Gladbach am 21.08.2021 um 18:30 Uhr: