Bayer 04 Leverkusen trifft am heutigen Donnerstag in der UEFA Europa League auf BK Häcken. Vor dem Spiel in der Gruppenphase ist Trainer Xabi Alonso im Fokus. „Ich nehme gern in Kauf, dass es Begehrlichkeiten in anderen Clubs weckt, wenn wir Erfolg haben“, sagte Bayer-Vereinschef Fernando Carro zu den Spekulationen über einen Wechsel von Alonso zu einem international renommierteren Verein. Bayer 04 hatte den Vertrag mit dem Alonso im August bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Nach Einschätzung von Carro arbeitet Alonso weiter fokussiert an seiner Mission, Bayer Leverkusen zu einem Titelkandidaten zu machen. Der Grundstein für einen europäischen Titel kann heute im Heimspiel gegen den schwedischen Vertreter BK Häcken gelegt werden.

Hier bekommt ihr alle Informationen zum Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen BK Häcken und der Übertragung im TV und Stream.

Bayer 04 Leverkusen gegen BK Häcken – Europa League: Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel am 1. Spieltag der Europa League zwischen Bayer 04 Leverkusen und BK Häcken findet am Donnerstag, den 21.09.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 18:45 Uhr in der BayArena in Leverkusen. Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Bayer 04 Leverkusen, BK Häcken

: Bayer 04 Leverkusen, BK Häcken Wettbewerb : UEFA Europa League 2023/24, 1. Spieltag

: UEFA Europa League 2023/24, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 21.09.2023, 18:45 Uhr

: 21.09.2023, 18:45 Uhr Stadion/Spielort : BayArena, Leverkusen

: BayArena, Leverkusen Schiedsrichter: Manfredas Lukjanciukas (Litauen)

Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat das Interesse einiger internationaler Topclubs auf sich gezogen.

© Foto: Marcus Brandt/dpa

Welcher Sender zeigt Bayer 04 Leverkusen gegen BK Häcken heute im TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des Spiels von Bayer 04 Leverkusen heute in der Europa League, ob es eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Doch die schlechte Nachricht lautet: Das Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und BK Häcken wird nicht live im Free-TV übertragen. RTL besitzt die zwar exklusiven Übertragungsrechte der Europa League 2023/2024 und überträgt an jedem Spieltag entweder auf RTL oder NITRO eine Highlight-Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Allerdings wird das Spiel zwischen Leverkusen und Häcken heute ausschließlich im kostenpflichtigen Stream auf RTL+ übertragen.

Wer zeigt Bayer 04 Leverkusen gegen BK Häcken im Stream?

Für die Partie der Leverkusener heute in der Europa League gegen Häcken wird es keinen kostenlosen Livestream geben. RTL zeigt das Europa League-Spiel Leverkusen gegen Häcken heute bei RTL+. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Alle Informationen zur Übertragung Bayer 04 Leverkusen gegen BK Häcken am 21.09.2023 um 18:45 Uhr:

Das ist die Europa League-Gruppe von Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen hat in der aktuellen Europa League-Saison eine lösbare Gruppe gelost bekommen. Neben BK Häcken bekommt es das Team von Xabi Alonso mit Quarabag Agdam und Molde zu tun. Die Gruppe H in der Übersicht:

Bayer 04 Leverkusen

BK Häcken

Quarabag Agdam

Molde FK

Wann und wo findet das Europa League Finale 2024 statt?

Das Finale der Europa League wird am Mittwoch, dem 22. Mai 2024, in der Dublin Arena in Irland ausgetragen. Die Dublin Arena bietet Platz für mehr als 50.000 Zuschauer und dient als Austragungsort für die Spiele der Fußball-Nationalmannschaft der Republik Irland sowie des irischen Rugby-Union-Teams. Das Stadion wurde im Jahr 2010 eröffnet und wird zum zweiten Mal das Finale der UEFA Europa League ausrichten. Bereits 2011 fand hier das Endspiel statt, bei dem sich Porto im rein portugiesischen Finale gegen Braga durchsetzte.

