Am 15.08.2021 startet „Bauer sucht Frau International“ 2021 auf RTL. In der dritten Staffel der Sendung machen sich vier Bauern und eine Bäuerin auf weltweite Liebessuche. Die Kandidaten der Show sind so vielfältig wie ihre Wohnorte: Ob der Winzer aus Kroatien, die Obst- und Gemüsebäuerin aus Mexiko, der Farmer aus Costa Rica oder der Kaffeebauer aus Südafrika – die Landwirte haben sich an den schönsten Orten der Welt niedergelassen. Was ihnen zum vollkommenen Glück noch fehlt, ist die große Liebe.

„Bauer sucht Frau International“ 2021: Das sind die Kandidaten

Moderatorin Inka Bause unterstützt die Teilnehmer von „Bauer sucht Frau Internationel“ bei ihrem Vorhaben. Doch wer sind die neuen Bauern? Wir stellen euch die neuen Kandidaten, sowie die Hofdamen und -herren in der Übersicht vor.

Calina aus Mexiko

Calina wanderte als Kind mit ihrem Vater in die USA aus. Im Jahr 2013 zog es sie nach Mexiko. Die zweifache Mutter pendelt seitdem zwischen Kalifornien und Jalisco, wo sie Pilze, Kokosnussbäume und Gemüse anbaut. Deshalb wünscht sich Calina einen Mann, der ihre Reiseleidenschaft teilt, da das Pendeln in früheren Beziehungen zu Problemen führte. Sie liebt Segeln, Tauchen, Surfen und geht Fischen auf dem SUP-Board. Natur und Bewegung sind ihr sehr wichtig. Aufgaben des Alltags gemeinsam zu bestreiten, zusammen zu arbeiten, aber auch zu genießen, wünscht sich Calina besonders.

Das sind Calinas Hofherren:

Oliver (44): Der Bestatter kommt aus Bayern und hat einen acht Monate alten Sohn.

Rainer (40): Rainer ist selbstständiger Dachdecker und Zimmerer. Er hat zwei Töchter und einen Sohn.

Calina lebt in Mexiko.

© Foto: TVNOW

Werner aus Südafrika

Werner wurde in Südafrika geboren und mit drei Monaten adoptiert. Seine deutsche Adoptivfamilie wanderte 1956 nach Afrika aus. Während seiner Schulzeit verbrachte er einige Jahre in Deutschland. Heute lebt er wieder in Südafrika, in der Region Mpumalanga. Werner ist Imker. Gemeinsam mit seinem Sohn Jens kümmert er sich um 2000 Bienenkörbe. Außerdem baut er Kaffee an. Er hat eine Leidenschaft für motorisierte Fahrzeuge und ist deshalb viel mit seinen Quads, Autos und Motorrädern unterwegs, mit denen er sogar Medaillen gewinnt. Zwei Mal belegte der 64-Jährige den zweiten Platz der südafrikanischen Offroad-Meisterschaft.

Doch auch tragische Ereignisse prägten das bisherige Leben von Werner: 2013 verlor er bei einem Krokodilangriff sein linkes Bein. Außerdem verstarb vergangenes Jahr seine Frau, mit der er 43 Jahre verheiratet war. Dennoch ist er jetzt bereit, sich erneut zu verlieben. Eigenschaften, die ihm bei einer Partnerin besonders wichtig sind, sind viel Humor und Gelassenehit.

Das sind Werners Hofdamen:

Conny (55): Die Erzieherin arbeitet im Kindergarten und hat einen 25-jährigen Sohn.

Karin (62): Von Beruf ist Karin Erzieherin. Die 62-Jährige hat eine erwachsene Tochter.

Werner lebt in Südafrika.

© Foto: TVNOW

Nico aus Costa Rica

Der 47-jährige Nico wurde in Hamburg geboren und wuchs dann in Spanien auf, bis er mit einem Segelboot die Meere unsicher machte. Vor über 16 Jahren ließ er sich in Costa Rica nieder. Er besitzt ein Hotel, sowie Obst- und Kakao-Plantagen. Außerdem ist er Imker und verbringt viel Zeit mit seinen Bienen. Daneben daneben kümmert er sich noch um Hühner, Fische und seinen Hund. Der gelernte Landwirt und Heilpraktiker lässt den Tag gerne im Jacuzzi ausklingen oder entspannt bei einer Runde Yoga. Seine Hobbies sind Reisen, Yoga, Schwimmen und Wandern Der Weltenbummler sucht nach einer ambitionierten, eigenständigen Frau.

Das sind Nicos Hofdamen:

Nicola (38): Die Freelancerin lebt in San José, der Hauptstadt von Costa Rica. Sie ist in der Tourismusbranche tätig und arbeitet auch im Theater oder als Dolmetscherin.

Karin (50): Die 50-Jährige kommt aus Baden-Württemberg und ist als selbstständige Finanzberaterin tätig.

Tirza (43): Die vierfache Mutter betreibt eine Pension in Rheinland-Pfalz.

Nico lebt in Costa Rica.

© Foto: TVNOW

Herbert aus Ungarn

Der 55-jährige Autoverkäufer Herbert aus Bayern kaufte er 2006 mit seiner damaligen Partnerin ein Stück Land in Ungarn, in der Region Közép-Dunántúl. Im Jahr 2015 wanderte er dann endgültig aus. Er betreibt eine „Westernstadt“ und einen Erlebnisbauernhof. Dort unterhält er seine Gäste und bietet neben kompletten Shows auch Ponyreiten und Bogenschießen an. Er kümmert sich um viele Tiere, darunter drei Pferde, vier Ponys, fünf Pfaue und 20 Meerschweinchen. Im Sommer entspannt er gerne am Ufer des Balatons, die Wintermonate nutzt er dazu, seine Familie in Deutschland zu besuchen. Herbert sucht eine Partnerin auf Augenhöhe, die eine der Hauptrollen in seinem Leben übernimmt.

Das sind Herberts Hofdamen:

Ilka (55): Ilka hat zwei Berufe. Sie arbeitet als Hundetrainerin und als Personalberaterin.

Petra (54): Petra lebt in Rheinland-Pfalz und ist von Beruf Kaufmännische Angestellte.

Herbert lebt in Ungarn.

© Foto: TVNOW.

Ivica aus Kroatien

Der 60-jährige Kroate Ivica hat in den letzten 30 Jahren die ganze Welt bereist und lebte unter anderem auch in Deutschland. Mittlerweile hat er sich in Kroatien niedergelassen, in der Region Osijek-Baranja. Hauptberuflich ist er Bauleiter. Den Rest seiner Zeit verbringt er überwiegend auf seiner Farm, wo er sich um seine vier Poys kümmert. Außerdem ist er Winzer aus Leidenschaft. In seiner Freizeit treibt er viel Sport: Neben Fußball und Bowling geht er auch sehr gerne Angeln. Ivica beschreibt sich selbst als Romantiker, der die Frau auf Händen trägt und sich nichts mehr wünscht, als den Abend gemeinsam bei einem Glas Wein ausklingen zu lassen.

Das sind Ivicas Hofdamen:

Nevenka (57): Die Rentnerin lebt in Baden-Württemberg und ist Mutter von zwei Kindern.

Isolde (57): Die Rentnerin kommt aus Niedersachsen und arbeitet als Haushälterin. Isolde hat zwei Kinder.