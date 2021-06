Seit 2013 gehörtezum Händlerteam der beliebten ZDF-Sendung „ Bares für Rares “. Doch schon seit rund einem Jahr war der 79-Jährige nicht mehr in der Show zu sehen. Jetzt bestätigte dassein Aus: „Nachdem Ludwig ,Lucki’ Hofmaier bereits in den letzten Jahren seine Einsatzzeiten reduziert hatte, ist er nun im verdienten ,Bares für Rares’-“, teilte ein ZDF-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur teleschau mit.

Der Abschied des beliebten Trödelhändlers erfolgt still und leise. Wie der Stern schreibt, wird es keinegeben. Der letzte Auftritt bei „Bares für Rares“ wurde bereits am 26.06.2020 ausgestrahlt. Laut eigenen Angaben hatte Ludwig Hofmaier einen Vertrag bis 24 – jetzt geht er frühzeitig in