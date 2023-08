Tommie und Mario haben eine Reise nach Mallorca gewonnen. Die beiden Proleten aus Köln freuen sich auf ganz viel Alkohol und leicht bekleidete Frauen. Das Problem: Die Freunde haben keine Kohle. Statt den Urlaub zu genießen, hangeln sich Tommie und Mario auf der Partyinsel von Minijob zu Minijob – und sorgen dabei für jede Menge Chaos.

Tom Gerhardt liebt eine Brasilianerin

Schauspieler Tom Gerhardt führte bei „Ballermann 6“ Regie und schrieb auch das Drehbuch. Seine Rolle Tommie wird bis heute fest mit dem Ballermann und dem Mallorca-Sauftourismus in Verbindung gebracht.

Wer heute mehr vom Schauspieler sehen möchte, der muss ins Theater gehen. Tom Gerhardt verkörpert die Rolle Mathias Bommes im Stück „Dinner für Spinner" von Francis Veber. Privat genießt der Filmstar sein Liebesglück mit der Brasilianerin Nadja da Silva, die er 2019 heiratete. Mit der Serie „Hausmeister Krause" konnte Gerhardt auch Jahre später am Erfolg der 90er anknüpfen. Auf Instagram teilt er regelmäßig gemeinsame Schnappschüsse mit seinen knapp 40.000 Followern.

Hilmi Sözer: Ohne Ballermann 6 „wäre ich bis heute wohl der typische türkische Gemüseverkäufer im Film“

Hilmi Sözer blickt stolz auf seine Zusammenarbeit mit Tom Gerhardt zurück. Im Interview mit dem „Tom war unglaublich wichtig für mich. Da konnte ich vor der Kamera den totalen Hampelmann machen, zeigen, was ich als Schauspieler noch drauf habe. Wäre das nicht gewesen, wäre ich bis heute wohl der typische türkische Gemüseverkäufer im Film.“ „Ballermann 6“-Marioblickt stolz auf seine Zusammenarbeit mit Tom Gerhardt zurück. Im Interview mit dem „Express“ verriet er 2020:Da konnte ich vor der Kamera den totalenmachen, zeigen, was ich als Schauspieler noch drauf habe. Wäre das nicht gewesen, wäre ich bis heute wohl derim Film.“

In den Folgejahren spielte Sözer unter anderem in Filmen wie „Der Schuh des Manitu“ (2001), „7 Zwerge“ (2004) und „Jerichow“ (2008) mit. In den vergangenen Jahren war der gebürtige Türke in Rollen bei „Der Kriminalist“ und „Die Kanzlei“ (beide 2020) zu sehen. 2022 verkörperte er Robert im ZDF-Zweiteiler „Süßer Rausch“. Laut Medienberichten lebt Hilmi Sözer derzeit in Köln und hat drei Kinder.

TV-Tipp: „Ballermann 6“ wird am Dienstag um 20:15 Uhr auf Kabel1 ausgestrahlt.