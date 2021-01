Ab sofort ist der Mittwochabend wieder für rote Rosen reserviert: „Der Bachelor“ 2021 läuft aktuell auf RTL. Der Junggeselle Niko Griesert sucht die große Liebe und 20 Kandidatinnen sind nach der ersten Nacht der Rosen noch im Rennen. Eine von ihnen ist Hannah Kerschbaumer aus Berlin.

In Folge 2 lernt sie den Bachelor bei einem sportlichen Gruppendate besser kennen. Dabei klärt sie Niko über ihre Fußprothese auf, die sie seit ihrer Kindheit trägt. Wie der Bachelor auf dieses Geständnis reagiert, zeigt sich in der neuen Folge. Wie Kandidatin Hannah tickt und was sie sich erhofft, erfahrt ihr schon jetzt.

„Bachelor“-Hannah auf einen Blick

Name: Hannah Kerschbaumer

Alter: 28 Jahre

Geburtstag: 20.08.1992

Sternzeichen: Löwe

Beruf: Unternehmerin

Wohnort: Berlin

Single: seit knapp einem Jahr

Hobbys: Sport, Hund Oskar

Hannah Kerschbaumer: Beruf und Wohnort

Hannah ist Wahl-Berlinerin und hat Wirtschaftspsychologie studiert. Sie ist sehr zielstrebig und das zeigt sich auch in ihrem Beruf: Die 28-Jährige ist mittlerweile selbständige Unternehmerin. Zielstrebigkeit und Ambition sind ihr wichtig, daher erwartet sie das auch von ihrem Partner.

Hannah hat eine Fußprothese

Kandidatin Hannah hat ein Handicap, mit dem sie allerdings offen umgeht: Im Alter von vier Jahren musste ihr nach einem Unfall ihr Vorfuß amputiert werden. Seitdem trägt die 28-Jährige eine Fußprothese. Trotzdem möchte sie aber auf keinen Fall vorsichtiger behandelt werden als andere, das ist ihr sehr wichtig: „Ich muss nicht in Watte gepackt werden!“ Sie nimmt ihre Situation mit Humor. Auf Instagram steht etwa in ihrem Profil: „Besser ein Fuß als kein Fuß“.

Warum Hannah an „Der Bachelor“ 2021 teilnimmt

Hannah ist seit einem Jahr Single und hat nach eigener Aussage alle Dating-Apps ausprobiert. Daher möchte sie jetzt einen neuen Weg testen. „Außerdem möchte ich zeigen, dass man einen Bachelor auch von sich überzeugen kann, wenn man nicht im klassischen Sinne ‚perfekt’ ist“, erklärt sie. Da Hannah selbst groß ist, sollte ihr Traummann größer sein als sie. Außerdem wünscht sie sich Humor, Zielstrebigkeit und dass er sie so nimmt, wie sie ist.

Was ihr besonders wichtig ist: „Mein Traum ist es, viele Leute dazu zu inspirieren, sich wohl im eigenen Körper zu fühlen – auch wenn man keine Modelmaße hat.“ Ihre Kurven, Dehnungsstreifen und Narben möge sie, da sie eine Geschichte erzählen, so die 28-Jährige.

Hannah Kerschbaumer auf Instagram

Wie die anderen Kandidatinnen hat auch Hannah Kerschbaumer ein öffentliches Profil auf Instagram. Ihren 11.000 Followern zeigt sie sich oft mit ihrem Hund und im Alltag. Auf einigen Fotos sieht man die 28-Jährige in kurzen Outfits oder im Bikini. Auch ihre Prothese ist auf Fotos zu sehen.

