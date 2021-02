Der Mittwochabend ist wieder für rote Rosen reserviert: „Der Bachelor“ 2021 läuft derzeit auf RTL. Der Junggeselle Niko Griesert sucht nach seiner Traumfrau und 15 Kandidatinnen sind nach der dritten Nacht der Rosen noch im Rennen. Eine von ihnen ist Esther Kobelt aus Hannover.

Esther verdrehte dem Bachelor bislang auf ihre eigene Art den Kopf: „Ich kann Esther noch gar nicht richtig einschätzen, aber ich fühle mich trotzdem zu ihr hingezogen“, verriet Niko in Folge 3. Daher wundert es nicht, dass die Kandidatin in der neuen Folge ein Einzeldate bekommt.

Was auf ihrer „Weltreise“ mit dem Bachelor passiert, zeigt sich in Folge 4 am 10.02.2021. Wie Kandidatin Esther tickt und was sie sich erhofft, erfahrt ihr schon jetzt.

Alter, Beruf, Insta: Bachelor“-Esther auf einen Blick

Name: Esther Kobelt

Alter: 22 Jahre

Sternzeichen: Krebs

Beruf: Studentin

Wohnort: Hannover

Single: seit drei Jahren

Hobbys: Fitness, Freunde treffen

Esther Kobelt: Studium, Hobby und Kunst

Die 22-Jährige studiert Wirtschaftswissenschaften. Esther Kobelt beschreibt sich selbst als ehrgeizig, kreativ und empathisch. Die junge Studentin hat eine große Leidenschaft zum Malen und hat mit ihren Bildern bereits Kunstwettbewerbe gewonnen.

Die „Bachelor“-Kandidatin trifft sich gerne mit ihren Freunden, aber hat auch nichts dagegen, ihre Zeit alleine für sich zu genießen. Allerdings gesteht Esther, dass sie einen Tick hat: Esther hasst offene Türen. Ob sich für die Studentin eine Tür beim „Bachelor“ öffnet, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

Was erhofft sich Esther vom „Bachelor“ 2021?

Esthers Papa ist der wichtigste Mensch in ihrem Leben und gleichzeitig auch ihr Vorbild. Von ihrem zukünftigen Partner wünscht sie sich dieselbe grenzenlose Liebe, die sie von ihrem Vater erfährt. Dabei hat die Studentin optisch keine festen Wünsche, dennoch hat sie klare Vorstellungen von ihrem Traummann: „Seine Ausstrahlung sollte der eines Löwen gleichen“, erklärt die 22-Jährige. Respekt und Ehrlichkeit setzt Esther voraus, aber das wichtigste für sie ist Intelligenz. Bringt er dann noch Humor mit, könnte sich Esther nach drei Jahren Singledasein wieder verlieben.

Esther brachte den Bachelor in Verlegenheit

Während des Gruppendates auf Rügen wünschte sich die 22-Jährige ein Gespräch mit dem Bachelor. Niko stellte einige Fragen an die Brünette. „Ich würde so gerne mal gucken, was du für Ex-Freunde hattest“. Bisher hatte Esther nur einen Ex-Freund und überraschte den Bachelor mit dem Grund für ihre Trennung: „Ich glaube auch, dass ich zu dominant für ihn war.“

Mit dieser Aussage hatte Niko nicht gerechnet, da er sie am Anfang als schüchtern und zurückhaltend eingeschätzt hatte. Später erzählte Niko: „Esther ist die Erste, die mich in Verlegenheit gebracht hat“ und offenbart dem Kamerateam weiter: „Es hätte nicht viel gefehlt, und ich hätte Esther geküsst.“

„Bachelor“-Esther auf Instagram

Auf Instagram ist die 22-Jährige erst seit der Dating-Show aktiv. Ihren rund 3.500 Followern gibt sie einen kleinen Einblick in ihr Leben. Sie nimmt ihre Follower auf die „Bachelor“-Reise mit und zeigt sich auch mit ihren Mitstreiterinnen.

