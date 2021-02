Aktuell läuft „Der Bachelor“ 2021 auf RTL. Insgesamt kämpfen noch 18 Kandidatinnen um das Herz des diesjährigen Bachelors Niko Griesert. Doch nur eine kann die letzte Rose bekommen. Auf diese hofft auch Denise Hersing.

Denise musste sich jedoch etwas gedulden, denn sie gehörte zu den fünf „Bachelor“-Kandidatinnen, die sich zum Start der Show in Quarantäne befanden. Das erste Zusammentreffen mit Niko in Folge 2 lief dann sehr gut: „Ja, Denise hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Ich glaub, da war auch definitiv Anziehung zwischen uns beiden“, äußerte sich der Bachelor direkt nach der ersten Begegnung. Und dass da wirklich eine große Anziehung da ist, zeigt sich spätestens in Folge 3 am 03.02.2021...

Wir stellen euch „Bachelor“-Denise im Porträt vor.

„Bachelor“-Denise Hersing auf einen Blick

Name: Denise Hersing

Alter: 24 Jahre

Geburtstag: 27. Dezember 1996

Sternzeichen: Steinbock

Beruf: Flugbegleiterin

Wohnort: Braunschweig

Single: seit einem Jahr

Denise Hersing: Wohnort, Beruf und Hobbys

Die „Bachelor“-Kandidatin Denise Hersing wohnt in der Nähe von Braunschweig. In ihrer Freizeit macht sie gerne Sport und trifft sich mit Freunden, mit denen sie auch gerne essen oder etwas trinken geht. Durch ihre Arbeit als Flugbegleiterin kommt sie viel in der Welt herum. Sie reist nicht nur beruflich, sondern ist mit ihren Freunden auch sehr gerne privat unterwegs. Denise beschreibt sich als lebensfroh und verpeilt.

Was erhofft sich Denise vom „Bachelor“ 2021?

Denise Hersing hat eine klare Vorstellung von dem richtigen Partner an ihrer Seite hat: „Er sollte nicht nur ein Gentleman sein, der weiß, was er will, sondern vor allem auch loyal sein.“ Wenn er dann auch noch ehrlich, humorvoll und offen ist, hat er gute Chancen, das Herz von Denise zu erobern.

Außerdem nimmt sie die RTL-Show als eine Herausforderung an: „Ich finde, es ist einen Versuch wert, als Frau mal die Initiative zu ergreifen und den Mann zu erobern.“

Denise Hersing auf Instagram

Auf Instagram hat die 24-Jährige ein öffentliches Profil. Ihren rund 6.000 Followern gibt sie einen kleinen Einblick in ihr Leben. Sie zeigt sich meist beim Reisen und präsentiert ihren sportlichen Körper im Bikini.

