Am Freitag, den 14. Juli 2023, trifft Austria Wien in einem Vorbereitungsspiel auf Galatasaray Istanbul. Die Mannschaft aus Wien befindet sich bereits zwei Wochen in der Sommervorbereitung. Bisher bestritt Austria Wien drei Testspiele, in allen drei Spielen gab es ungefährdete Siege. Nun kommt es zum Duell mit dem amtierenden türkischen Meister.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um die Partie Austria Wien gegen Galatasaray Istanbul und die Übertragung im TV und Livestream.

Austria Wien gegen Galatasaray – Testspiel: Uhrzeit und Anpfiff

Das Testspiel zwischen Austria Wien und Galatasaray Istanbul findet am Freitag, 14. Juli 2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 19:30 Uhr in der Generali-Arena in Wien.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Austria Wien, Galatasaray Istanbul

: Austria Wien, Galatasaray Istanbul Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Freitag, 14.07.2023 um 19:30 Uhr

: Freitag, 14.07.2023 um 19:30 Uhr Spielort: Generali-Arena, Wien

Austria Wien vs. Galatasaray heute: Übertragung des Testspiels im TV

Viele Fußballfans fragen sich, wo sie das Testspiel zwischen Austria Wien und Galatasaray Istanbul live im TV verfolgen können. Hier gibt es keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Leider wird das Testspiel zwischen Wien und Istanbul nicht live im TV übertragen. Der Sender ORF Sport + überträgt die Partie live und in voller Länge, jedoch ist dieser Sender nur in Österreich empfangbar.

Wien vs. Galatasaray: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Einen kostenlosen Livestream für die Partie Austria Wien gegen Galatasaray Istanbul wird es ebenfalls nicht geben. Der Sender ORF Sport + bietet zwar einen Livestream an, jedoch kann dieser nur aus Österreich empfangen werden.

Alle Infos im Überblick: