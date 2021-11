Deutschland trifft am Sonntag, den 14.11.2021, auf den nächsten Gegner in der WM-Qualifikation. Gegen Armenien hofft Bundestrainer Hansi Flick auf eine änhlich gute Leistung wie am Donnerstag gegen Liechtenstein.

Beim 9:0 Kantersieg überzeugte vor allem Leroy Sane. Sowohl in der Offensive als auch gegen den Ball wusste er zu überzeugen. „Er ist vom Laufstil her einfach einzigartig. In der Offensive hat er gezeigt, welche Qualitäten er hat. Aber was mir noch mehr gefällt ist sein Willen, dem Ball nachzujagen und dem Gegner zuzusetzen. Das hat er top gemacht in den letzten Wochen.“, so Hansi Flick. Auch zu Leon Goretzka äußerte sich der DFB-Coach, nach dem der FCB-Star nach der Halbzeitpause nicht mehr zurück aufs Feld kam. „Er ist nochmal untersucht worden, ich gehe davon aus, dass er am Samstag mit nach Armenien kann. Leon ist ein Spieler, den wir brauchen – gerade in der aktuellen Situation. Er ist wichtig, weil er die Defensive stärkt.“

Welche Spieler schickt Hansi Flick heute auf den Platz?

heute auf den Platz? Wie sehen die Aufstellungen der Partie Deutschland gegen Armenien aus?

der Partie aus? Das ist die Startelf der deutschen Nationalmannschaft gegen Armenien.

WM-Qualifikation: Deutschland gegen Armenien – Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Armenien findet, am Sonntag, den 14.11.2021 um 18:00 Uhr statt. Das Länderspiel wird in Jerawan (Armenien) stattfinden. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das Spiel zudem live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Deutschland, Armenien

Deutschland, Armenien Wettbewerb: WM-Qualifikation 2021/2022

WM-Qualifikation 2021/2022 Spieltag: 10

10 Datum und Uhrzeit: Sonntag, 14.11.2021, 18:00 Uhr

Sonntag, 14.11.2021, 18:00 Uhr Spielort: Republican Vazgen Sargsyan-Stadion, Jerewan (Armenien)

Deutschland gegen Liechtenstein heute: Das ist die voraussichtliche Aufstellung der DFB-Elf

Wer spielt? Wie ist die Aufstellung? Und wer sitzt noch auf der Bank?

Das ist die voraussichtliche Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft:

Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland

Tor : 1 Neuer/FC Bayern München (35 Jahre/108 Länderspiele)

: 1 Neuer/FC Bayern München (35 Jahre/108 Länderspiele) Abwehr : 18 Hofmann/Borussia Mönchengladbach (29/9), 4 Ginter/Borussia Mönchengladbach (27/45), 2 Rüdiger/FC Chelsea (28/50), 5 Günter/SC Freiburg (28/5)

: 18 Hofmann/Borussia Mönchengladbach (29/9), 4 Ginter/Borussia Mönchengladbach (27/45), 2 Rüdiger/FC Chelsea (28/50), 5 Günter/SC Freiburg (28/5) Mittelfeld: 21 Gündogan/Manchester City (31/53), 8 Goretzka/FC Bayern München (26/41), 11 Reus/Borussia Dortmund (32/48), 6 Baku/VfL Wolfsburg (23/3), 19 Sane/Bayern München (25/40)

Sturm: 13 Müller/FC Bayern München (32/108)