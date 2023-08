Wie jedes Jahr im August steigt erneut das Masters-Turnier Western & Southern Open von Cincinnati. Das Turnier findet zwischen 13. und 20. August statt und ist das siebte von insgesamt neun Tennisturnieren der ATP Tour Masters 1000 und findet auf Hartplatz statt. Es ist außerdem ein bedeutender Bestandteil der US Open Series, einer Reihe von Hartplatzturnieren in Nordamerika, die als Vorbereitung auf die US Open dient.

Zeitplan, Spielplan und TV-Übertragung – Alle Informationen zum Tennis-Turnier in Cincinnati im Überblick.

Cincinnati Masters 2023: Der Zeitplan des Turniers

Die Cincinnati Masters starten mit dem Hauptfeld am 13. August 2023. Die Final-Partien im Damen- und Herren-Einzel werden am 20. August ausgetragen. Die Matches finden allesamt im Lindner Family Tennis Center im Vorort von Cincinnati, Mason, Ohio, statt. Die Anlage verfügt über insgesamt 17 Plätze, darunter vier Tennisstadien - Center Court, Grandstand Court, Court 3 und Court 9 (früher bekannt als Court 3) - und ist einer der wenigen Austragungsorte (z. B. Madrid Open) außerhalb der Grand Slams mit mehr als zwei permanenten Stadien.

Der Zeitplan des Tennis-Turniers Cincinnati Masters 2023 im Überblick:

Cincinnati Masters Erste Runde

13. - 15. August

Cincinnati Masters Zweite Runde

15. - 16. August

Cincinnati Masters Achtelfinale

17. August

Cincinnati Masters Viertelfinale

18. August

Cincinnati Masters Halbfinale

19. August

Cincinnati Masters Finale

20. August

Mit sieben Turniersiegen ist Tennis-Legende Roger Federer Rekordsieger bei den Cincinnati Masters.

© Foto: Adam Davy/dpa

Spielplan heute: Die Cincinnati Open 2023 am 13.08.2023

Welche Matches mit deutscher Beteiligung am heutigen Sonntag stattfinden, erfahrt ihr hier:

Herren-Einzel:

Erste Runde, Begegnungen noch offen

Damen-Einzel:

Erste Runde, Begegnungen noch offen

Cincinnati Masters 2023: TV-Übertragung und Stream des Tennis-Turniers

Leider werden die Cincinnati Master nicht live im Free-TV übertragen. Der Bezahlsender Sky hat die exklusiven Übertragungsrechte für das ATP- und WTA-Turnier. Nur via Abonnement können Tennis-Liebhaber das Turnier live im TV und Stream verfolgen.

Preisgeld im Einzel bei den Cincinnati Masters 2023

Wer das Turnier gewinnt, darf sich natürlich über ein schönes Preisgeld freuen. Insgesamt wird bei diesem Turnier ein saftiges Preisgeld ausgeschüttet.

Im Damen-Wettbewerb werden 2.788.468 US-Dollar ausgeschüttet. Die Herren dürfen sich auf ein Preisgeld von insgesamt 6.600.000 US-Dollar freuen.

Die Sieger im Einzel bei den Cincinnati Masters seit 2018

Herren-Einzel

2022: Borna Coric (Kroatien)

2021: Alexander Zverev (Deutschland)

2020: Novak Djokovic (Serbien)

2019: Daniil Medvedev (Russland)

2018: Novak Djokovic (Serbien)

Damen-Einzel