Tennis-Fans aufgepasst: Aktuell finden in Rom die ATP Masters 2022 statt. In der italienischen Hauptstadt will der deutsche Tennisstar Alexander Zverev den ersten Titel des Jahres einfahren und ein entsprechendes Signal an die Konkurrenz senden, ehe die French Open in zwei Wochen beginnen. Neben Zverev gehören Vorjahressieger Rafael Nadal sowie der Weltranglistenerste Novak Djokovic zu den Favoriten auf den Turniersieg.

Spielplan, TV-Übertragung und Ergebnisse – Alle Infos zu den ATP Masters Rom 2022 im Überblick.

ATP Masters Rom 2022: Spielplan, Termine und Zeitplan

Die Spieler treten bei den ATP Masters in Rom vom 8. bis zum 15. Mai an. Das Masters 1000 in Rom ist eines der ältesten Tennisturniere der Welt.

Alle Termine der ATP Masters 2022 in Rom im Überblick:

Sechzehntelfinale : Dienstag, 10. Mai - Mittwoch, 11. Mai

: Dienstag, 10. Mai - Mittwoch, 11. Mai Achtelfinale : Mittwoch, 11. Mai - Donnerstag, 12. Mai

: Mittwoch, 11. Mai - Donnerstag, 12. Mai Viertelfinale : Freitag, 13. Mai

: Freitag, 13. Mai Halbfinale : Samstag, 14. Mai

: Samstag, 14. Mai Finale: Sonntag, 15. Mai

ATP Rom 2022 live: Übertragung der Spiele im TV und Stream

Das Tennis-Turnier in Rom wird auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein – sowohl im TV als auch im Livestream. Hierfür wird allerdings ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement benötigt. Die ATP Masters in Rom werden täglich ab 11 Uhr auf dem Sender Sky Sport übertragen.

Alle Sendetermine der ATP Masters in Rom 2022 auf Sky im Überblick:

Montag, 09.05., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1

Dienstag, 10.05., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 2

Mittwoch, 11.05., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 4

Donnerstag, 12.05., ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1

Freitag, 13.05., die Viertelfinalspiele ab 11.00 Uhr auf Sky Sport 1

Samstag, 14.05., erstes Halbfinale ab 14.30 Uhr, das zweite Halbfinale ab 19.30 Uhr jeweils auf Sky Sport 1

Sonntag, 15.05., das Finale ab 16.00 Uhr, das Doppelfinale ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 2

ATP Masters in Rom Ergebnisse: Zverev, Djokovic und Nadal im Achtelfinale

Novak Djokovic hat beim ATP-Masters in Rom souverän die erste Hürde genommen. Der Weltranglistenerste setzte sich bei der Generalprobe für die French Open nach 1:31 Stunden 6:3, 6:2 gegen Aslan Karazew aus Russland durch. Im Achtelfinale trifft Djokovic auf den Schweizer Stan Wawrinka oder seinen serbischen Landsmann Laslo Djere, der es über die Qualifikation ins Hauptfeld geschafft hatte. In der nächsten Runde steht auch Rafael Nadal. Der Spanier konnte sich im Sechzehntelfinale gegen John Isner mit 6:3 und 6:1 durchsetzen. Alexander Zverev hat das Achtelfinale des ATP-Masters von Rom erreicht. Der Tennis-Olympiasieger bezwang am Mittwoch in seinem ersten Spiel in Italien den Argentinier Sebastian Baez mit 7:6 (8:6), 6:3. In der Runde der besten 16 trifft der an Nummer zwei gesetzte Hamburger nun auf den Sieger der Partie zwischen Alex de Minaur aus Australien und dem Amerikaner Tommy Paul.

ATP Masters in Rom: Die Preisgelder und Siegprämie

Die Tennis-Stars spielen in Rom um ein Preisgeld von insgesamt über 4,3 Millionen Euro. Die Preisgelder für die verschiedenen Runden bei den ATP Masters in Rom im Überblick:

Preisgelder und Siegprämie der ATP Masters Rom: