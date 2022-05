Aktuell finden in Genf die ATP Masters 2022 statt. Beim Sandplatz-Turnier der ATP Tour 250 gelten Daniil Medwedew, Denis Shapovalov, Dominic Thiem und Vorjahressieger Casper Ruud als Favoriten.

Spielplan, TV-Übertragung und Ergebnisse – Alle Infos zu den ATP Masters Genf 2022 im Überblick.

ATP Masters Genf 2022: Spielplan, Termine und Zeitplan

Die Spieler treten bei den ATP Masters in Genf vom 15. bis zum 21. Mai an.

Alle Termine des Gonet Geneva Open im Überblick:

1. Runde : Sonntag, 15. Mai - Montag, 16. Mai

: Sonntag, 15. Mai - Montag, 16. Mai Achtelfinale : Dienstag, 17. Mai - Mittwoch, 18. Mai

: Dienstag, 17. Mai - Mittwoch, 18. Mai Viertelfinale : Donnerstag, 19. Mai

: Donnerstag, 19. Mai Halbfinale : Freitag, 20. Mai

: Freitag, 20. Mai Finale: Samstag, 21. Mai

ATP Genf 2022 live: Übertragung der Spiele im TV und Stream

Das Tennis-Turnier in Genf wird auf Sky zu sehen sein – und zwar meist im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App. Die Übertragung im Stream und in der App ist kostenlos. Das Finale am 21.5. überträgt Sky im TV auf Sky Sport 2, das allerdings kostenpflichtig.

Alle Sendetermine der ATP Masters in Genf 2022 auf Sky im Überblick:

Montag, 16.05., ab 12.00 Uhr

Dienstag, 17.05., ab 12.00 Uhr

Mittwoch, 18.05., ab 12.00 Uhr

Donnerstag, 19.05., ab 11.30 Uhr

Freitag, 20.05., ab 12.00 Uhr

Samstag, 21.05., ab 15.00 Uhr: Finale auf Sky Sport 2

ATP Genf 2022: Die Spiele und Ergebnisse der 1 .Runde

B. Paire vs. E. Ruusuvuori: 16.05., ab 19:20 Uhr

T. Kokkinakis vs. F. Fognini: 17.05. ab 14 Uhr

F. Delbonis vs R. Berankis 16.05.

Tom. Paul vs. T. Griekspoo r: 5:7, 7:6, 4:6

r: 5:7, 7:6, 4:6 P. Andujar vs. J. Sousa: 17.05., ab 14 Uhr

I. Ivashka Vs. M. Giron: 4:6, 6:3, 6:2

Vs. M. Giron: 4:6, 6:3, 6:2 K. Majchrzak vs. A. Bublik: 6:1, 6:7, 6:3

vs. A. Bublik: 6:1, 6:7, 6:3 R. Gasquet vs. J. Millman: 16.05.

D. Thiem vs. M. Cecchinato: 16.05.

F. Bagnis vs. N. Basilashvili: 17.05., ab 12 Uhr

L. Riedi vs. J. Nikles: 17.05., ab 12 Uhr

Al. Ramos vs.C. O'Connell: 17.05., ab 12 Uhr

ATP-Turnier in Genf: Stan Wawrinka nicht dabei

Der Comebackversuch des dreimaligen Grand-Slam-Siegers Stan Wawrinka ist erst einmal wieder ins Stocken geraten. Der Schweizer Tennisstar zog seine Teilnahme am Heimturnier in Genf wegen einer nicht definierten Verletzung zurück. "Es ist eine Enttäuschung. Wir sind in der Schweiz, er hat das Turnier zweimal gewonnen, er war drei Jahre lang der Botschafter", sagte Turnierdirektor Thierry Grin der Nachrichtenagentur AFP: "Leider ist er verletzt. Das passiert."

ATP Masters in Genf: Die Preisgelder und Siegprämie

Die Tennis-Stars spielen in Genf um ein Preisgeld von insgesamt 534.555 Euro. Die Preisgelder für die verschiedenen Runden bei den ATP Masters in Genf im Überblick:

Preisgelder und Siegprämie der ATP Masters Genf: