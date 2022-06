Vom 13. bis 19. Juni 2022 findet im Londoner Queen’s Club das Tennis-Turnier um die ATP Cinch Championships statt. Das mit 2.134.520 Euro Gesamtpreisgeld dotierte Turnier gilt als das ideale Vorbereitungsturnier für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Beim Rasen-Turnier der ATP Tour 500 gelten Titelverteidiger Matteo Berrettini, Casper Ruud, Diego Schwartzman und Denis Shapovalov als Favoriten. Spielplan, TV-Übertragung, Spieler und Preisgeld – Alle Infos zum ATP Turnier in London 2022 im Überblick.

ATP London 2022: Spielplan, Termine und Zeitplan

Die Spieler treten beim ATP Turnier in London vom 13. bis zum 19. Juni 2022 an. Das Finale der Herren findet am Sonntag, 19.6., statt.

ATP London 2022 live: Übertragung im TV und Stream

Sky Sport zeigt das 500er Turnier der ATP aus London vom Court 1 live im Stream auf App für Kunden mit Sky Sport-Paket. Das Tennis-Turnier in London wird bei Sky zu sehen sein. Der Pay-TV Senderzeigt das 500er Turnier der ATP aus London vom Court 1 live im Stream auf skysport.de und in der Sky Sportfür Kunden mit Sky Sport-Paket.

Die Übertragungszeiten im TV

Das sind die Übertragungszeiten im Pay-TV in der Übersicht. Die Übertragungszeiten können sich aufgrund des Spielplans noch ändern.

Dienstag : ab 13:00 - 21:00 Uhr auf Sky Sport 1

Mittwoch : ab 13:00 - 21:00 Uhr auf Sky Sport 1

: ab 13:00 - 21:00 Uhr auf Sky Sport 1 Donnerstag : ab 13:00 - 21:00 Uhr auf Sky Sport 1

: ab 13:00 - 21:00 Uhr auf Sky Sport 1 Freitag : ab 13:00 - 21:00 Uhr auf Sky Sport 1

: ab 13:00 - 21:00 Uhr auf Sky Sport 1 Samstag : ab 14:00 auf Sky Sport 1 (Halbfinals nur im TV)

: ab 14:00 auf Sky Sport 1 (Halbfinals nur im TV) Sonntag: ab 14:30 Uhr auf Sky Sport 2 (Finale nur im TV, im Anschluss das Doppelfinale)

Die Übertragungszeiten im Livestream

Das sind die Übertragungszeiten im Stream in der Übersicht. Die Übertragungszeiten können sich aufgrund des Spielplans noch ändern.

Dienstag , 14.06.: ab ca. 13:30 Uhr

, 14.06.: ab ca. 13:30 Uhr Mittwoch , 15.06.: ab ca. 15:00 Uhr

, 15.06.: ab ca. 15:00 Uhr Donnerstag , 16:06.: ab ca. 13:00 Uhr

, 16:06.: ab ca. 13:00 Uhr Freitag, 17.06.: ab ca. 13:00 Uhr

Preisgelder und Siegprämie im Queen's Club

Die Tennis-Stars spielen in London um ein Preisgeld von insgesamt 2.134.520 Euro. Die Preisgelder für die verschiedenen Runden beim ATP Turnier in London im Überblick:

Preisgelder und Siegprämie beim ATP Turnier in London:

1. Runde 16.650 €

Achtelfinale 31.215 €

Viertelfinale 58.485 €

Halbfinale 114.465 €

Finale 214.775 €

Sieg 399.170 €

Diese Spieler sind bei den Cinch Championships 2022 dabei

Das Tennisturnier in London bietet ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Das sind die 32 Spieler bei den Cinch Championships 2022 in der Übersicht:

L. Sonego

F. Tiafoe

S. Wawrinka

D. Shapovalov

Tom. Paul

R. Opelka

A. de Minaur

L. Broady

M. Cilic

L. Musetti

A. Bublik

D. Evans

M. Berrettini

T. Fritz

J. Draper

J. Brooksby

F. Krajinovic

F. Cerundolo

P. Martinez Portero

G. Dimitrov

C. Norrie

Al. Ramos

A. Davidovich Fokina

Ca. Ruud

R. Peniston

P. Jubb

B. van de Zandschulp

Q. Halys

E. Ruusuvuori

S. Querrey

D.S. Schwartzman

D. Kudla

L. Sonego

Murray sagt für London 2022 ab

Der zweimalige Tennis-Olympiasieger Andy Murray hat seine Teilnahme am ATP-Turnier im Londoner Queen's Club verletzungsbedingt abgesagt. Der 35 Jahre alte Brite, der mit einer künstlichen Hüfte spielt, laboriert an einer Zerrung im linken Unterleib, das ergab eine Untersuchung am Montag. Murray bleibt aber zuversichtlich, beim Rasenklassiker in Wimbledon (ab 27. Juni) antreten zu können. "Das Turnier bedeutet mir sehr viel, und es ist enttäuschend, nicht anzutreten, vor allem nachdem ich bereits einige gute Matches auf Rasen gespielt habe", sagte Murray, der das Turnier im Queen's Club bereits fünfmal gewann.