Vom 22. Juli bis zum 30. Juli 2023 findet das ATP Hamburg statt. Das auch unter dem Namen "Hamburg European Open" bekannte Turnier gehört zur Kategorie 500 und wird auf dem Sandplatz des Rothenbaum ausgetragen. Auch Spieler wie Alexander Zverev, Yannick Hanfmann und Jule Niemeier sind beim Turnier, das mit 1.831.515 € dotiert ist, vertreten.

Zeitplan, Spielplan und TV-Übertragung – Alle Informationen zum Tennis-Turnier in Hamburg im Überblick.

Hamburg Open 2023: Der Zeitplan des ATP-Turniers

Die Hamburg Open starteten mit dem Hauptfeld am 22. Juli 2023. Das Finale wird am 30. Juli ausgetragen. Die Matches finden allesamt im Rothenbaum Stadion in Hamburg statt.

Der Zeitplan des Tennis-Turniers Hamburg Open 2023 im Überblick:

Hamburg Open 3. Runde

24. - 25. Juli

Hamburg Open Achtelfinale

26. Juli

Hamburg Open Viertelfinale

27. Juli

Hamburg Open Halbfinale

28. - 29. Juli

Hamburg Open Finale

29. - 30. Juli

Yannick Hanfmann spielt heute gegen den Argentinier Francisco Cerundolo.

© Foto: Alberto Pezzali/dpa

Deutscher Spielplan heute: Die Hamburg Open 2023 am 25.07.2023

Welche Matches mit deutscher Beteiligung am heutigen Montag stattfinden, erfahrt ihr hier:

Herren-Einzel, 3. Runde

11:00 Uhr: Maximilian Marterer - Rudi Molleker

13:50 Uhr: Alexander Zverev - Alex Molčan

- Alex Molčan 18:00 Uhr: Yannick Hanfmann - Francisco Cerúndolo

Damen-Einzel, 3. Runde

11:00 Uhr: Eva Lys - Mayar Sherif

ATP-Turnier in Hamburg: Altmaier erster deutscher Achtelfinalist

Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Hamburg als erster Deutscher das Achtelfinale erreicht. Der 24-Jährige gewann sein Auftaktmatch gegen den französischen Routinier Richard Gasquet 7:5, 6:4. In der Runde der besten 16 trifft Altmaier auf den Sieger des Erstrunden-Duells zwischen dem an Nummer zwei gesetzten Bastad-Sieger Andrej Rublew (Russland) und dem Spanier Bernabe Zapata Miralles.

Hamburg Open 2023: TV-Übertragung und Stream

Glücklicherweise werden die Hamburg European Open auch in diesem Jahr wieder vollständig kostenlos im Fernsehen auf ServusTV Deutschland übertragen. Der Privatsender wird am ersten Turniertag ab 11 Uhr mit den Vorberichten beginnen und bis kurz nach 18 Uhr das gesamte Sandplatzturnier abdecken.

Die Moderation wird von Birgit Nössing und der ehemaligen Weltranglisten-Siebten Barbara Schett übernommen. Die Kommentatoren Philipp Eger und der frühere Doppel-Spezialist Christopher Kas werden das Geschehen fachkundig begleiten.

Für diejenigen, die das Turnier online verfolgen möchten, besteht auch die Möglichkeit, dies kostenlos auf ServusTV On zu tun.