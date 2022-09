La Liga kommt es am heutigen Sonntag, 18.09.2022, zum Derby zwischen Atletico und Real Madrid im Civitas Metropolitano. Real Madrid ist mit fünf Siegen aus fünf Spielen perfekt in die Saison gestartet. Atletico hat mit aktuell zehn Punkten schon fünf Punkte Rückstand auf die Königlichen. Real mit Zum Abschluss des 6. Spieltags inkommt es am heutigen Sonntag,, zumzwischenundim Civitas Metropolitano. Real Madrid ist mit fünf Siegen aus fünf Spielen perfekt in die Saison gestartet. Atletico hat mit aktuell zehn Punkten schon fünf Punkte Rückstand auf die Königlichen. Real mit Trainer Carlo Ancelotti hatte sich vor der Saison mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger verstärkt. Der gebürtige Berliner hat sich auf Anhieb einen Stammplatz erkämpft und erzielte auch schon sein erstes Tor für Real.

Wo wird das Spiel zwischen Atletico Madrid und Real Madrid live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Atletico Madrid vs. Real Madrid – La Liga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

18.09.2022, müssen 21.00 Uhr im Civitas Metropolitano in Madrid. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick: Am heutigen Sonntag, den, müssen Toni Kroos und Real Madrid für sein Auswärtsspiel die Stadt nicht einmal verlassen. Die Königlichen gastieren bei Atletico Madrid zum sechsten Saisonspiel in La Liga. Anpfiff der Partie ist umim Civitas Metropolitano in Madrid. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause perzu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Atletico Madrid, Real Madrid

: Atletico Madrid, Real Madrid Wettbewerb : La Liga 2022/23, 6. Spieltag

: La Liga 2022/23, 6. Spieltag Datum und Anpfiff : Sonntag, 18.09.2022, 21.00 Uhr

: Sonntag, 18.09.2022, 21.00 Uhr Spielort : Civitas Metropolitano, Madrid

: Civitas Metropolitano, Madrid Schiedsrichter: Jose Luis Munuera Montero (Spanien)

Atletico Madrid empfängt zuhause Real Madrid. Wer holt sich den Derbysieg in La Liga?

© Foto: afp

La Liga live: Wer überträgt Atletico gegen Real heute im Free-TV?

Das Spiel zwischen Atletico und Real Madrid wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform DAZN hat die exklusiven Rechte für die Übertragung von La Liga. Fans können das Spiel live und in voller Länge auf dem Sender DAZN 1 verfolgen. Die Übertragung startet ab 20.55 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig. Kommentiert wird das Derby um die Vorherrschaft in Madrid von David Ploch mit dem Experten Ralph Gunesch.

Atletico vs. Real Madrid heute live: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Hier gibt es leider keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Auf der Plattform DAZN kann das Spiel allerdings im kostenpflichtigen Live-Stream verfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Live-Stream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Wer ist der Schiedsrichter der Partie zwischen Atletico und Real?

Jose Luis Munuera Montero aus Spanien wird das Madrid-Derby leiten. Der 39-jährige begann seine Profi-Schiedsrichter-Karriere 2010 in der zweiten spanischen Liga. Seit 2016 pfeift er auch in La Liga und ist seit 2019 FIFA-Schiedsrichter. 2021 wurde er im Rahmen eines Schiedsrichter-Austausch-Programms als Video-Referee für die Copa América in Argentinien und Kolumbien ausgewählt.