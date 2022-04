Die Champions League geht am heutigen Mittwoch, 13.4.2022, mit dem Viertelfinal-Rückspiel zwischen Atletico Madrid und Manchester City weiter.. Im Hinspiel waren die Spanier enorm defensiv eingestellt und kassierten dennoch einen entscheidenden Treffer zur Niederlage. „Es war eine sehr schwierige Begegnung“, sagte City-Matchwinner Kevin De Bruyne: „Sie haben so defensiv gespielt. Aber das ist ihre Art, das ist okay. Zum Glück haben wir nach der Pause eins gemacht.“ Im Rückspiel muss Atletico nun den Vorwärtsgang einlegen, sonst ist das vorzeitige Aus in der Champions League besiegelt.

Das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League findet am Mittwoch, den 13.04.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Wanda Metropolitano in Madrid. Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Atletico Madrid, Manchester City

Wettbewerb: UEFA Champions League 2021/22, Viertelfinale, Rückspiel

Hinspiel: 1:0 für Real Madrid

Datum und Uhrzeit: 13.04.2022, 21:00 Uhr

Stadion/Spielort: Wanda Metropolitano, Madrid

Im Hinspiel ging es zwischen Manchester City und Atletico Madrid mitunter heiß her. Die Emotionen kochten hoch. Die Fans dürfen auf das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gespannt sein.

Atletico Madrid vs. Manchester City: Wer ist der Schiedsrichter?

Das Spiel Atletico gegen Man City wird von einem komplett deutschen Schiedsrichter-Team geleitet. Daniel Siebert leitet das Spiel am Dienstagabend zusammen mit seinen Assistenten Jan Seidel und Rafael Foltyn.

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Assistenten: Jan Seidel und Rafael Foltyn

Vierter Offizieller: Felix Zwayer

Video-Assistent: Marco Fritz

VAR-Assistent: Christian Dingert (alle Deutschland)

Wird das Rückspiel zwischen Atletico Madrid und Manchester City live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Die Champions-League-Partie wird heute nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender DAZN gesichert.

Einen kostenlosen Live-Stream für das Champions League Spiel Atletico Madrid vs. Man City wird es nicht geben. DAZN zeigt die Partie im Stream für Abonnenten live und in voller Länge.

Free-TV: -

Pay-TV: DAZN 2 (Einzelspiel), DAZN 1 (Konferenz)

Livestream: DAZN

Die Übertragung startet um 20:30 Uhr mit den Vorberichten und Moderator Tobi Wahnschaffe. Kommentiert wird das Spiel ab 21:00 Uhr von Lukas Schönmüller mit dem Experten Benny Lauth. Reporter vor Ort ist Max Siebald.

Manchester Citys spanischer Mittelfeldspieler Rodri wird von Atletico Madrids Defensive gestoppt. Gelingt den Rojiblancos im Rückspiel der Sieg?

Champions League auf DAZN 1 und DAZN 2 – So könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q. So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.