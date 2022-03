Macht der FC Liverpool den Kampf um die Meisterschaft in der englischen Premier League noch einmal richtig spannend? Im heutigen Nachholspiel des 27. Spieltages hat die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp die Chance dazu. Aktuell liegt Liverpool vier Punkte hinter Manchester City. Gelingt den Reds am 16.3.2022 ein Sieg gegen Arsenal London, würde dieser Rückstand auf einen Punkt schmelzen.

Das Nachholspiel des 27. Spieltages in der Premier League zwischen Arsenal London und dem FC Liverpool findet am Mittwoch, den 16.3.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:15 Uhr im Emirates Stadium in London. Leiten wird die Partie Schiedsrichter Andre Marriner (England).

Mohamed Salah kann mit dem FC Liverpool den Abstand auf die Tabellenspitze verkürzen. Dazu ist ein Auswärtssieg im Nachholspiel beim FC Arsenal nötig.

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob das Nachholspiel zwischen Arsenal und Liverpool live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es allerdings leider schlechte Nachrichten: Die Premier-League-Partie wird heute nicht im Free-TVübertragen.

Wo können Fans der Premier League das Nachholspiel zwischen Arsenal und Liverpool sehen? Die Übertragungsrechte der Partie hat sich Sky gesichert. Hier kann das Spiel live geschaut werden. DAZN hat keine Rechte an der Partie und wird somit das Spiel nicht übertragen.

