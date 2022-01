Es ist für beide Mannschaften die vielleicht größte Chance auf einen Titel in der Saison 2021/2022: der Carabao Cup. Heute stehen sich im Rückspiel des zweiten Halbfinales der FC Arsenal London und der FC Liverpool im Emirates in London gegenüber. Gesucht wird ein Gegner für den FC Chelsea um Trainer Thomas Tuchel, der mit seinem Team in seinen Halbfinal-Partien Tottenham Hotspur ausschalten konnte. Das Hinspiel zwischen Arsenal und dem LFC endete an der Anfield Road in Liverpool 0:0, weil die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp eine mehr als 60-minütige Überzahl nicht zum Torerfolg nutzen konnte. Das Rückspiel verspricht also reichlich Spannung. Fans fragen sich:

Wann findet das Spiel Arsenal gegen Liverpool statt?

statt? Ist die Partie im Free-TV zu sehen?

zu sehen? Gibt es einen kostenlosen Livestream ?

? Alle Infos zum Halbfinal-Rückspiel im Carabao Cup.



Arsenal gegen Liverpool: Uhrzeit, Datum, Anpfiff

Das Halbfinale des Carabao Cups findet heute, am Donnerstag, den 20.01.2022, statt. Anstoß ist um 20:45 Uhr deutscher Zeit im Emirates, dem Stadion des FC Arsenal in London. Das Hinspiel in Liverpool endete 0:0.

Alle Infos zum Spiel FC Arsenal – Liverpool im Überblick:

Teams: FC Arsenal London, FC Liverpool

FC Arsenal London, FC Liverpool Spieltag : Halbfinale Carabao Cup (englischer Ligapokal)

: Halbfinale Carabao Cup (englischer Ligapokal) Anpfiff : Donnerstag, 20.01.2022, 20.45 Uhr

: Donnerstag, 20.01.2022, 20.45 Uhr Stadion: Emirates, London



Trotz Überzahl kamen Jürgen Klopp und die Reds im Hinspiel nicht über ein 0:0 hinaus.

© Foto: DPA



Arsenal gegen Liverpool: Wo läuft das Spiel live im Free-TV?

Fußballfans fragen sich, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV-Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.



Arsenal vs Liverpool: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Daher gibt es auch keinen kostenlosen Live-Stream. Lediglich bei DAZN kann das Spiel zwischen dem FC Arsenal und dem LFC gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung des der Gunners gegen die Reds findet ihr hier: