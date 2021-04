Im Mai 2021 erwartet uns ein neuer Zombie-Film auf Netflix. In „Army of the Dead“ wurde Las Vegas von Zombies überrannt. Eine Gruppe von Söldnern begibt sich auf den Weg in die Quarantänezone, um einen gewagten Raubzug durchzuführen. Der neue Heist-Film von Zack Snyder vereint verschiedene Genres, darunter Action, Horror und Gore-Elemente. Teil des Ensembles ist der deutsche Schauspieler Matthias Schweighöfer.

In dieser Übersicht zu „Army of the Dead“ findet ihr alles zum Cast, der Handlung, Trailer und Stream im Überblick.

„Army of the Dead“ Netflix: Start und Stream

Der neue Film „Army of the Dead“ von Zack Snyder wird ab Freitag, 21. Mai 2021, beim Streaming-Dienst Netflix verfügbar sein. Die Neuerscheinungen können am Release-Termin ab 9 Uhr morgens gestreamt werden.



„Army of the Dead“ Handlung: Darum geht’s im Film

„Army of the Dead“ erzählt von einer verheerenden Zombie-Epidemie in Las Vegas – das einstige Glücksspielparadies wurde mittlerweile abgeriegelt. Doch der Casinochef Bly Tanaka wittert seine Chance und schickt ein speziell ausgewähltes Expertenteam rund um Scott Ward (Dave Bautista) in die Quarantänezone, um den größten Heist in der Geschichte der Menschheit durchzuführen und 200 Millionen Dollar aus einem Tresor unter dem Las Vegas Strip zu bergen. Zudem plant die Regierung, die Stadt mit einem Atomschlag dem Erdboden gleich zu machen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und auch die ansässigen Zombies sorgen für die ein oder andere Überraschung.

„Army of the Dead“ Trailer

Hier könnt ihr schon Mal einen Blick in den Film werfen:

Youtube Army of the Dead – Trailer

„Army of the Dead“ Cast: Das ist die Besetzung

Das sind die Schauspieler und Schauspielerinnen im Film „Army of the Dead“:

Dave Bautista als Scott Ward

Ella Purnell als Kate Ward

Omari Hardwick als Vanderohe

Ana de la Reguera als Cruz

Huma Qureshi als Geeta

Matthias Schweighöfer als Ludwig Dieter

Theo Rossi als Burt Cummings

Nora Arnezeder als Lily „The Coyote“

Hiroyuki Sanada als Bly Tanaka

Tig Notaro als Marianne Peters

Raúl Castillo als Mikey Guzman

Garret Dillahunt als Martin

Samantha Win als Chambers

Richard Cetrone als Zeus

Chelsea Edmundson als Misty Hillman

Steve Corona als Mr. Hillman

Prequel von und mit Matthias Schweighöfer

„Army of the Dead“ ist der Startschuss eines neuen Zombie-Universums bei Netflix. Bereits vor der Veröffentlichung des Films stehen schon die ersten zwei Spin-offs fest: Die Anime-Serie „Army of the Dead: Lost Vegas“ erzählt die Vorgeschichte von Dave Bautistas Figur. Dazu kommt ein Live-Action-Prequel von und mit Matthias Schweighöfer über die Figur Ludwig Dieter. Schweighöfer wird dort nicht nur die Regie, sondern auch erneut seine Rolle als Ludwig Dieter aus „Army of the Dead“ übernehmen. Produziert wird der Film in Deutschland.