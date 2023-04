Am Samstag, den 1. April 2023, gibt der Brite Anthony Joshua (33) sein Comeback im Boxring. Sein Gegner ist der US-Amerikaner Jermaine Franklin. In der O2-Arena in Greenwich (London) will „AJ“ den ersten Schritt zur Rückeroberung seiner verlorenen Weltmeister-Titel machen. Nachdem Joshua zum ersten Mal in seiner Karriere zwei Niederlagen in Folge gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk einstecken musste, könnte er mit einem überzeugenden Sieg im Rücken möglicherweise in ein paar Monaten wieder um Weltmeister-Titel boxen. Auch Gegner Jermaine Franklin musste sich bei seinem letzten Fight geschlagen geben und die erste Niederlage in seiner Karriere gegen Dillian Whyte einstecken.

Beim Kampf am 1. April gilt Joshua als der klare Favorit. Sollte er dem gerecht werden, könnte es im Sommer zu einem Duell mit eben jenem Dillian Whyte kommen.

Anthony Joshua vs Jermaine Franklin: Wann beginnt der Kampf?

Der Kampf zwischen Joshua und Franklin steigt in der Nacht von Samstag, den 1. April, auf Sonntag, den 2. April. Ab 19:00 Uhr finden die Vorkämpfe statt, ehe sich dann gegen 22:30 Uhr Anthony Joshua und Jermaine Franklin im Hauptkampf gegenüberstehen werden. Ausgetragen wird der Boxabend in der O2-Arena in Greenwich, London (Großbritannien).

Hauptkampf: Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin Datum: 01.04.2023

01.04.2023 Start Vorkämpfe nach deutscher Uhrzeit: 01.04.2023, 20:00 Uhr MEZ

01.04.2023, 20:00 Uhr MEZ Start Hauptkampf nach deutscher Uhrzeit : ca. 22:30 Uhr

: ca. 22:30 Uhr Gürtel: -

Übertragung: Wer zeigt Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin im TV und Stream?

Der Kampf zwischen Joshua und Franklin wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Stream wird es nicht geben. Die kostenpflichtige Streaming-Plattform DAZN hat sich die exklusiven Rechte an der Übertragung des Kampfes gesichert.

DAZN startet mit der Ausstrahlung um 20:00 Uhr live aus London. Kommentieren werden das Event Uli Hebel und Mark Bergmann. Zudem wird das DAZN-Expertenteam bestehend aus Andreas Selak, Bernd Bönte und Sebastian Hackl durch den Kampfabend führen.

Die Übertragung im Überblick:

Anthony Joshua vs. Jermaine Franklin: Diese Vorkämpfe stehen auf der Fight Card

Folgende Vorkämpfe stehen am Samstag, den 01.04.2023, ab 20:00 Uhr auf der Fight Card:

Matteo Signani vs. Felix Cash - Mittelgewicht

Craig Richards vs. Ricards Bolotniks – Halbschwergewicht

Gewicht, Größe, Siege: Steckbriefe Anthony Joshua und Jermaine Franklin

Anthony Joshua

Alter: 33

Größe: 1,98 m

Reichweite: 2,08 m

Gewicht: 110 kg

Gewichtsklasse: Schwergewicht

Stil: Linksauslage

Kämpfe als Profiboxer: 27

Siege als Profiboxer: 24 (22 Ko‘s)

Niederlagen: 3

Jermaine Franklin

Alter: 29

Größe: 1,88 m

Reichweite: 1,96 m

Gewicht: 117 kg

Gewichtsklasse: Schwergewicht

Stil: Linksauslage

Kämpfe als Profiboxer: 22

Siege als Profiboxer: 21 (14 Ko‘s)

Niederlagen: 1

Joshua-Comeback mit neuem Trainer - Kampf im Sommer gegen Whyte?

Nachdem Joshua vor gut zwei Jahren noch als nahezu unbezwingbar galt, befindet sich der Brite nach seinen beiden Punktniederlagen gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk in der wohl größten Krise seiner Profi-Karriere. Nach dem Verlust seiner Weltmeister-Titel im Schwergewicht benötigt Joshua einen überzeugenden Sieg, um seine Chance auf die Rückeroberung der Schwergewichts-Gürtel aufrecht zu erhalten.

Dazu hat „AJ“ einen neuen Coach angeheuert: Nach der zuletzt erfolglosen Zusammenarbeit mit Star-Coach Robert Garcia, wird Joshua nun von Derrick James, unter anderem Cheftrainer von Weltergewichts-Champion Errol Spence Jr. und Superweltergewichts-Weltmeister Jermell Charlo, auf den Kampf vorbereitet. Joshua‘s Promoter Eddie Hearn ließ bereits verlauten, dass Joshua 2023 insgesamt drei Boxkämpfe bestreiten will. Möglicherweise im Sommer dann gegen Landsmann Dillian Whyte.

