„Anne Will“ fest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Gästen über ein aktuelles Thema, das Deutschland bewegt. Auch am Sonntag, 02.07.2023, dürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen. Bereits seit vielen Jahren gehört die Talkshowfest ins ARD-Programm. Jede Woche spricht Moderatorin Anne Will nach dem Sonntagskrimi in ihrer Sendung mit wechselndenüber ein aktuelles, das Deutschland bewegt. Auch amdürfen sich die Zuschauer auf eine neue Diskussion freuen.

Das ist das Thema bei „Anne Will“ am 02.07.23

In der neuen Ausgabe von „Anne Will“ ging es am 02.07.2023 um die Frage „Machtkampf in Russland – Chance für die Ukraine?“.

Russland nach dem Aufstand der Wagner-Söldner: Jewgeni Prigoschin – der Chef der Gruppe – ist mittlerweile im Exil in Belarus, heißt es. Russlands Präsident Putin gibt sich volksnah, geht zugleich aber hart gegen mögliche Unterstützer Prigoschins vor. Doch wie tief sind die Risse in Wladimir Putins Herrschaftssystem? Geht von einem geschwächten Präsidenten eine noch größere Gefahr aus? Muss sich die Nato darauf einstellen? Und: Was bedeuten die Ereignisse in Russland für den Krieg gegen die Ukraine? Sollten die Verbündeten in dieser Situation ihre militärische Unterstützung noch ausweiten? Sollte die Ukraine jetzt die konkrete Aussicht auf einen Nato-Beitritt bekommen?

Das sind die Gäste bei „Anne Will“ am 02.07.23

Wer diskutiert in der beliebten Runde? Die Gäste der Sendung am 02.07.2023 im Überblick:

Ralf Stegner (SPD), MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

(SPD), MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Norbert Röttgen (CDU), MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

(CDU), MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Claudia Major , Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin

, Politikwissenschaftlerin, Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin Irina Scherbakowa , russische Historikerin, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial

, russische Historikerin, Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent „Die Zeit“ in Moskau

Die Sendetermine und Sendezeit

Die neue Folge von „Anne Will“ lief am 2. Juli 2023 um 21:45 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

02.07.2023 um 21:45 Uhr in der ARD

03.07.2023 um 00:45 Uhr auf NDR

03.07.2023 um 02:55 Uhr in der ARD

03.07.2023 um 9:30 Uhr auf Phoenix

03.07.2023 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

04.07.2023 um 0.50 Uhr auf 3Sat

„Anne Will“ in der ARD-Mediathek

Livestream ansehen. Wer die Ausstrahlung von „Anne Will“ im TV verpasst hat, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imansehen.

„Anne Will“: Podcast zur Sendung

Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich diese im Anschluss nicht nur in der Mediathek ansehen – die Folgen gibt es mittlerweile auch als Podcast. Das funktioniert entweder über einen direkten Link via Podcatcher, über die Audiothek oder über iTunes.

Das ist Moderatorin Anne Will

Seit 2007 spricht Anne Will in ihrer Talk-Sendung mit ihren Gästen über politische Prozesse, wirtschaftliche Zusammenhänge und gesellschaftliche Trends. Die geborene Kölnerin studierte Geschichte, Politologie und Anglistik, bevor sie anschließend beim Sender Freies Berlin in den Bereichen Hörfunk und Fernsehen volontierte. Es folgten Moderationen im Hörfunk und im WDR Fernsehen. Anne Will war 1999 die erste Frau, die die ARD-Sportschau moderierte. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte sie die Tagesthemen. Seit mehr als 14 Jahren ist sie nun schon die Gastgeberin des Talks „Anne Will“, der zwischenzeitlich den Sendeplatz von Sonntag auf Mittwoch gewechselt hatte. Doch Ende 2023 ist Schluss: Wie der NDR mitteilte, verlängert die Moderatorin ihren Vertrag nicht, um sich anderen Projekten zu widmen. Anne Will ist lesbisch und war bis 2019 mit der Professorin Miriam Meckel liiert. Laut der „Bild“-Zeitung soll die Moderatorin mittlerweile wieder glücklich vergeben sein. Bei ihrer neuen Partnerin handelt es sich demnach um die 26 Jahre jüngeren Helene Hegemann. Bestätigt hat Anne Will diese Berichte allerdings bislang nicht.