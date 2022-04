Am Freitag, 22.04.2022, läuft Teil 2 von „Anna und ihr Untermieter“ im Ersten. Die Komödie mit dem Titel „Dicke Luft“ dreht sich um die Hauptfigur Anna und ihr großes Herz. Gemeinsam mit ihrem Untermieter Herr Kurtz lebt Anna in einer WG. Die Wohngemeinschaft soll sich nun auch noch um Annas Ex-Mann und ihre beste Freundin erweitern.

Wann läuft „Anna und ihr Untermieter“ 2 im TV?

Ab wann ist der Film online verfügbar?

verfügbar? Um was geht es?

Welche Schauspieler sind im Cast?

Sendetermine, Mediathek, Handlung und Besetzung – alle Infos zu „Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft“ findet ihr hier im Überblick.

„Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft“: Sendetermine

Den zweiten Teil der Filmreihe könnt ihr am Freitag, 22.04.2022, zur Primetime im Ersten sehen. Später wird „Dicke Luft“ auch nochmal wiederholt.

Die Sendetermine im Überblick:

Freitag, 22.04.2022, um 20:15 Uhr

Samstag, 23.04.2022, um 01:20 Uhr

„Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft“: ARD-Mediathek

Wer den zweiten Teil von „Anna und ihr Untermieter“ bereits vorab sehen möchte, kann dies in der ARD-Mediathek tun. Für den Spielfilm gilt online first, daher findet ihr ihn bereits am 21.04.2022 ab 20:15 Uhr in der Mediathek. Dort könnt ihr den Film drei Monate lang kostenlos streamen.

„Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft“: Handlung am 22.04.2022

In „Dicke Luft“ wird es laut zwischen Anna und ihrem Untermieter Herr Kurtz. Annas große Hilfsbereitschaft veranlasst sie, gleich zwei neue Mitbewohner in ihrer Wohngemeinschaft unterbringen zu wollen. Zum einen will ihre beste Freundin Gundi, die eine Knieverletzung erlitten hat, einziehen, zum anderen bittet Annas Ex-Ehemann sie um einen Schlafplatz. Dieser hat sie damals für eine Jüngere verlassen und ist nach Thailand verschwunden. Tochter Karin freut sich überhaupt nicht über die Rückkehr ihres Vaters und auch Untermieter Kurtz ist von Annas Plänen alles andere als begeistert.

In Teil 2 von „Anna und ihr Untermieter“ gibt es „Dicke Luft“ zwischen den Mitbewohnern.

© Foto: ARD Degeto/Guido Engels

„Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft“: Besetzung am 22.04.2022

Neben der Hauptdarstellerin Katerina Jacob sind noch einige weitere Schauspieler im Cast. Hier seht ihr die Besetzung des Films „Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft“.

Rolle – Darsteller

Anna Welsendorf – Katerina Jacob

Werner Kurtz – Ernst Stötzner

Willi Welsendorf – Armin Rohde

Gundula Dietrich – Lisa Kreuzer

Karin Welsendorf – Katharina Schlothauer

Michael Kurtz – Andreas Birkner

Ilona Kurtz – Camilla Renschke

Günter Kurtz – Hannes Hellmann

Jeff – Murali Perumal

Nele Welsendorf – Maxime Diemer

und andere