Überraschung in der Schlager-Welt. Wenige Monate nach ihrer Trennung von Stefan Mross gibt Anna-Carina Woitschack bekannt, dass sie bei „Immer wieder sonntags“ auftreten wird. Auf Instagram schreibt die Blondine: „Wir sehen uns am 23.07. bei ‚Immer wieder sonntags‘.“ Die Fans müssen sich also noch knapp drei Monate gedulden, bis Anna-Carina Woitschack auf der Bühne im Rulantica-Wasserpark in Rust singt und dabei auf ihren Ex Stefan Mross trifft.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack waren das Schlager-Traumpaar

Seit 2016 galten sie als das Traumpaar im Schlager. Woche für Woche stand die ehemalige DSDS-Kandidatin mit dem „Immer wieder sonntags“-Star auf der Bühne. 2020 gaben sie sich in einer Show von Florian Silbereisen vor einem Millionenpublikum das Ja-Wort. Aktuell ist Anna-Carina Woitschack mit einem Österreicher zusammen. Auch Stefan Mross ist wieder in festen Händen. Rückblick: Ende vergangenen Jahres kündigten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack ihre Trennung an. Woche für Woche stand die ehemalige DSDS-Kandidatin mit dem „Immer wieder sonntags“-Star auf der Bühne. 2020 gaben sie sich in einer Show von Florian Silbereisen vor einem Millionenpublikum das Ja-Wort.Auch Stefan Mross ist wieder in festen Händen. Im März wurde seine Beziehung zur Schlager-Sängerin Eva Luginger öffentlich.

„Immer wieder sonntags“ beginnt in dieser Woche