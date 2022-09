Hinter 12.500 Besuchern des Amphi Festivals 2022 in Köln liegt ein aufregendes Wochenende. Am Kölner Tanzbrunnen wurde es am 23. und 24. Juli dunkel als eine riesige Gothic-Party stieg. Für das Publikum, das oftmals der „Schwarzen Szene“ angehört, gab es erstmals nach einer Corona-bedingten Pause wieder ein breites Musik-Programm mit Disko und Lesungen. Die Veranstaltung ist die größte ihrer Art in Deutschland. Kaum ist sie vorbei, fragen sich viele deshalb, was nächstes Jahr auf dem Programm steht, wann das Amphi Festival 2023 stattfindet und ob es schon Tickets gibt. Alle Infos dazu gibt es hier.

Wann findet das Amphi Festival 2023 in Köln statt?

Nach längerer Zwangspause wegen der Corona-Pandemie hieß es für 12.500 Besucher am Wochenende vom 23. und 24. Juli 2022 endlich wieder feiern „in Schwarz“ am Tanzbrunnen. In diesem Jahr fand das bereits 16. Amphi Festival in Köln statt. Schon jetzt fragen sich einige, wie es im kommenden Jahr weitergeht. Für das Amphi Festival 2023 gibt es bereits Termine. Dieses Datum müssen sich Fans merken: 29. und 30. Juli 2023.

Line-up 2023: Wer spielt beim Amphi Festival nächstes Jahr?

Lesungen und Party gehören beim Amphi Festival in Köln genauso dazu wie Szene-Bands. Auf verschiedenen Bühnen spielen Acts aus Genres wie Elektro, Future Pop, Dark Rock und Neue Deutsche Härte. 2022 waren das Alternative-Electronic-Projekt „VNV Nation“ und die Rockband „Eisbrecher“ die Headliner. Wer spielt im kommenden Jahr? Zum Line-up 2023 ist bereits jetzt etwas bekannt. Diese Bands und Künstler sind bisher bestätigt:

Actors

A Life Divided

Clan of Xymox

Combichrist

Coppelius

Deine Lakaien

Diorama

Front 242

Future Lied to Us

L'âme immortelle

Lebanon Hanover

Lord of the Lost

NNHMN

Potochkine

Rabengott

Rue Oberkampf

Scarlet Dorn

Schöngeist

Selofan

Solitary Experiments

Traitrs

Unzucht

Vanguard

Welle:Erdball

Wesselsky

Whispering Sons

Whispers in the Shadow

Xotox

Zeraphine

Zeromancer

Tickets fürs Amphi Festival 2023: Karten im Vorverkauf

Vorverkauf für 2023 ist schon gestartet. Los ging es am 25.07.2022 – exklusiv im Karten fürs kommende Jahr schon früh kaufen. Der Preis für ein Wochenend-Ticket etwa liegt bei 104 Euro. Beim Amphi Festival in Köln treffen sich Anhänger der Gothic-, EBM- und Elektrorockszene aus ganz Deutschland und dem Ausland und bekommen reichlich Abwechslung geboten. Kein Wunder, dass viele schon jetzt dem nächsten Sommer entgegenfiebern. Derfür 2023 ist schon. Los ging es am 25.07.2022 – exklusiv im „Amphi Shop“ . Dort kann man diefürs kommende Jahr schon. Derfür ein Wochenend-Ticket etwa liegt bei 104 Euro.

