Am Montag, 02.05.2022, läuft im ZDF wieder der „Fernsehfilm der Woche“. „Alles auf Rot“ ist der vierte und letzte Film der Krimi-Reihe von Lars Becker. Nachdem der Ex-Polizist Erich Kessel aus dem Knast entlassen wird, versucht er zunächst durch einen Job in einer Bar seinen Weg zurück in die Gesellschaft zu finden. Doch sobald jemandem vor seinen Augen Unrecht getan wird, kann er sich allerdings nicht raushalten...

Wann kommt „Alles auf Rot“ im TV ?

kommt „Alles auf Rot“ im ? Ist der Spielfilm in der ZDF-Mediathek verfügbar?

in der verfügbar? Worum geht es in dem Krimi?

geht es in dem Krimi? Wer sind die Darsteller?

Alle Infos rund um Sendetermine, Stream, Wiederholung, Handlung, Besetzung und Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Alles auf Rot“: ZDF-Sendetermin

Der ZDF-Krimi „Alles auf Rot“ hat eine Laufzeit von ca. 90 Minuten. Die Ausstrahlung ist am Montag, 2. Mai 2022, zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF. Eine Wiederholung ist derzeit nicht geplant.

„Alles auf Rot“: ZDF-Mediathek

Wer den TV-Sendetermin verpasst hat, hat immer noch die Möglichkeit den Krimi in der ZDF-Mediathek zu sehen. Dort ist er bereits seit Samstag, 23. April 2022, 10:00 Uhr für ein Jahr lang verfügbar.

„Alles auf Rot“: Handlung am 02.05.2022

Der Ex-Polizist Erich Kessel wurde nach einer zweijährigen Haftstrafe entlassen. Nachdem er nun wieder auf freiem Fuß ist, hat er vor allem ein Ziel: Er ist wieder clean und will es auch weiterhin bleiben. Um einen sauberen Weg zurück ins Leben zu finden, hat ihm sein Ex-Partner und Kumpel Mario Diller einen Job in einer Bar besorgt.

In seiner Zeit im Knast hat Kessel von seinem Mithäftling Walid Schukri einen Auftrag bekommen. Er soll den Mörder seiner Tochter finden und zu ihm bringen. Für die Ausführung des Auftrags würde er 50.000 Euro erhalten. Mit dem Betrag könnte Kessel sein Haus abbezahlen und dadurch mit seiner Frau von vorne anfangen. Da Staatsanwältin Soraya Nazari bereits ahnt, dass der Ex-Polizist auch nach seiner Entlassung nicht vor hat die Füße stillzuhalten, lässt sie ihn überwachen. Als wäre das Chaos nicht schon perfekt, steht plötzlich noch die Prostituierte Debbie vor Kessels Tür. Sie wurde mehrfach von ihrem Zuhälter geschlagen und bittet ihn um Hilfe – und wie so oft kann sich Kessel nicht raushalten.

In „Alles auf Rot“ will Schukri Kessel bezahlen, damit er ihm den Mörder seiner Tochter bringt.

© Foto: ZDF/Marion von der Mehden

„Alles auf Rot“: Besetzung am 02.05.2022

Unter der Regie von Lars Becker sind wieder Nicholas Ofczarek als Mario Diller und Fritz Karl als Erich Kessel zu sehen. Wer die anderen Schauspieler im Cast von „Alles auf Rot“ sind, erfahrt ihr hier.

Nicholas Ofczarek als Mario Diller

als Mario Diller Fritz Karl als Erich Kessel

als Erich Kessel Jessica Schwarz als Claire Kessel

als Claire Kessel Melika Foroutan als Soraya Nazari

als Soraya Nazari Martin Brambach als Paul Epstein

als Paul Epstein Slavko Popadic als Goran Jankovic

als Goran Jankovic Kida Khodr Ramadan als Walid Schukri

als Walid Schukri Narges Rashidi als Dalida Medjoub

als Dalida Medjoub Sahin Eryilmaz als Mohammed Medjoub

als Mohammed Medjoub Josefine Israel als Debbie

als Debbie Sascha Reimann als Leon Rutten

„Alles auf Rot“: Drehorte

Zuschauer des ZDF-Spielfilms fragen sich bestimmt, wo der Krimi gedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden im Frühjahr 2021 in Hamburg statt.