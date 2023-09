Statt Erfolgs-Doku nun ein ungeschönter Blick hinter die Kulissen: „All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“ begleitet die Deutsche Nationalelf von den ersten Vorbereitungen bis hin zum Ausscheiden aus der umstrittenen Katar-WM. Das verrät uns der vor kurzem veröffentlichte Trailer der Serie, der bereits den Ton für die Dokumentation setzt: Aus „All or Nothing“ wird einfach nur „Nothing“. Béla Réthy, Erzähler in der Serie, kündigt an: Es wird eine differenzierte Sicht auf eine Weltmeisterschaft geben, die von politischen Diskussionen statt sportlicher Leistung geprägt war.

Weshalb bekommen wir weniger Folgen als geplant zu sehen? Wie gingen die Spieler vor Ort mit den negativen Reaktionen aus Deutschland um? Wir haben für euch zusammengefasst, was zur Doku bekannt ist.

Wann startet die DFB-Doku auf Amazon Prime?

Die Dokumentation erscheint im September auf Amazon Prime Video. Konkret geht die Serie am 8. September 2023 online. Als Prime-Mitglied könnt ihr „All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“ ab diesem Tag kostenlos streamen.

Mit welchen Worten richtet sich der Nationaltrainer Hansi Flick an die Spieler? Die „All or Nothing“-Doku verrät es.

Wie viele Folgen umfasst die Doku?

Bei der Doku handelt es sich wie bei der „All or Nothing“-Reihe üblich um eine Serie, die nur eine Staffel umfasst. Konkret gibt es vier Episoden, die alle am Freitag, 08.09.2023, veröffentlicht werden. Ursprünglich angedacht waren sechs Folgen, aufgrund des frühen Ausscheidens der Nationalelf wurde die Serie aber gekürzt. Beginnend mit den Vorbereitungen auf die Weltmeisterschaft enthält die Doku einige emotionale Behind-the-Scences-Aufnahmen. Erzählt werden die Ereignisse von Béla Réthy, für den die Weltmeisterschaft der letzte Einsatz als TV-Kommentator war.

Deshalb wurden Szenen aus der DFB-Doku entfernt

Produziert wurde die Original-Doku-Serie über die deutschen Fußballer von der deutschen Produktionsfirma „UFA Documentary“. In einem Interview verriet Produzent Marc Lepetit, dass mindestens eine Szene aus der Doku entfernt wurde – auf Wunsch des DFB. Dabei handelte es sich um ein Gespräch der Trainer über die Verfassung der Spieler.

„Was ist mit der Mannschaft los?“ – Die Serie soll Antworten liefern

Entscheidet sich der Deutsche Fußball-Bund, den Weg der Mannschaft zum WM-Fiasko mit der Öffentlichkeit zu teilen? Der Trailer der neuen Amazon Prime-Doku verrät: Ja. Angedacht als Begleitmaterial hin zum sportlichen Erfolg wurde aus der Serie nun ein Erklärungsversuch mit intimen Einblicken. Wir bekommen zu sehen, wie die Spieler und der Trainerstab die WM in Katar 2022 erlebt haben, können emotional aufgeladene Diskussionen mitverfolgen und erfahren, mit welchen Strategien gegen das Versagen angesteuert wurde. Und dann gilt es die Frage zu klären, die auch Teammanager Oliver Bierhoff am Ende des Trailers stellt: „Was ist mit der Mannschaft los?“

Das ist der Trailer zur „Die Nationalmannschaft in Katar“

Der offizielle Trailer zur „All or Nothing“-Doku wurde am 17.08.2023 von Amazon Prime Video veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen ersten Einblick, was euch bei erwartet:

Die „All or Nothing“-Reihe bei Amazon Prime

Die Original-Doku-Reihe „All or Nothing“ begleitet Sportmannschaften auf der ganzen Welt. Neben weiteren Fußballmannschaften wie dem FC Bayern München oder der brasilianischen Nationalmannschaft wurden bereits Football- und Eishockey-Teams in eigenen Staffeln dokumentiert.