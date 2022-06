Heute, am Freitag, 17.6.2022, kann sich der Kampf um die Meisterschaft in der Basketball Bundesliga (BBL) entscheiden. Alba Berlin führt in der Finalserie gegen Bayern München mit 2:0. Gewinnen die Albatrosse auch heute, sind sie Deutscher Meister.

das Finale Alba gegen Bayern heute? Wer überträgt die Partie live im Free-TV, TV und Stream?

Hier gibt es alle Infos:

Die Bayern gastieren an diesem Freitag um 19 Uhr bei Alba Berlin. Die ersten beiden Spiele (86:73 und 71:58) haben die Berliner klar gewonnen. Mit einem weiteren Sieg könnte Alba den dritten Meistertitel in Serie in der mit 14.500 Zuschauern ausverkauften Mercedes Benz-Arena in Berlin bereits perfekt machen.

Heute findet das erste Spiel in dieser Finalserie statt, das auch live im Free-TV übertragen wird. Bislang waren die kompletten Playoffs der BB auf Magenta Sport zu sehen. Heute zeigt zudem Sport1 das Spiel ab 19.00 Uhr live im TV und Stream.

Bayern hakt die Meisterschaft noch nicht ab

Trotz des 0:2-Rückstandes in der Finalserie gegen Alba Berlin hat Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Meisterschaft für Münchens Basketballer noch nicht komplett abgeschrieben. „Es wird natürlich extrem schwer jetzt. Aber sie wissen, ich bin ein Daueroptimist“, sagte Hoeneß im Interview von „Münchner Merkur“ und „tz“ (Freitagsausgaben). Er sei gespannt, ob die Mannschaft aller Personalprobleme zum Trotz noch einmal alle Kräfte mobilisieren könne. „Wenn sie es natürlich schaffen, das dritte Spiel zu gewinnen, dann wäre wieder alles offen. Ich bin sehr gespannt“, sagte Hoeneß.