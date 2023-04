in neues Album (“Spiegelbild“). Am Samstagabend (20:15 Uhr, ZDF) präsentiert er in der neue Single „Tränenpalast“. Mitte der 2000er feierte Adel Tawil gemeinsam mit der Produzentin Annette Humpe als „Ich + Ich“ große Erfolge. Adel Tawil ist wieder da! Der Berliner veröffentlicht zum ersten Mal seit vier Jahren wieder e. Am Samstagabend (20:15 Uhr, ZDF) präsentiert er in der „Giovanni Zarrella Show“ seine. Mitte der 2000er feierte Adel Tawil gemeinsam

„Ich + Ich“: So erfolgreich war das Duo

Ein Rückblick: „Ich + Ich“ landeten 2005 mit dem Song „Du erinnerst mich an Liebe“ ihren ersten großen Charterfolg. Der Titel verkaufte sich mehr als 150.000 Mal. Auch die weiteren Singles konnten am Erfolg anknüpfen: „Dienen“ (2005), „Vom selben Stern“ (2007), „Stark“ (2007) und „So soll es bleiben“ (2008) platzierten sich in den Top 10. Mit „Plaster“ landeten „ich + Ich“ 2009 ihren ersten Nummer-eins-Hit. Das Duo verkaufte mehr als 3,3 Millionen Tonträger.

Nach „Ich + Ich“ wurde es ruhiger um Annette Humpe

2010 gingen Adel Tawil und Annette Humpe getrennte Wege. Der 44-Jährige startete als Solo-Künstler durch und kam mit seinen vier Alben in die Top 10. Um Annette Humpe ist es in den vergangenen 13 Jahren nach Auflösung des Duos dagegen still geworden. Ihr letztes großes Interview gab Humpe vor knapp drei Jahren zu ihrem 70. Geburtstag. Diesen feierte sie ganz klein mit ihrem Mann, der Schwester und ihrem Sohn. „Ich bin sowieso keine Partymaus und Feiermutti. Das ist nicht schlimm“, verriet sie dem Der 44-Jährige startete als Solo-Künstler durch und kam mit seinen vier Alben in die Top 10. Um Annette Humpe ist es in den vergangenen 13 Jahren nach Auflösung des Duos dagegen still geworden.Diesen feierte sie ganz klein mit ihrem Mann, der Schwester und ihrem Sohn. „Ich bin sowieso keine Partymaus und Feiermutti. Das ist nicht schlimm“, verriet sie dem RBB

Annette Humpe arbeitet mit Max Raabe zusammen