Am Mittwoch, den 7. Juni 2023, findet das Europa Conference League-Finale zwischen dem AC Florenz und West Ham United statt. Das diesjährige Endspiel findet in Prag statt. Der AC Florenz setzte sich im Halbfinale in der Verlängerung gegen den FC Basel durch und qualifizierte sich so für das Finale. West Ham United gewann die beiden Spiele im Halbfinale gegen AZ Alkmaar. Der Sieger dieser Partie spielt nächstes Saison automatisch in der UEFA Europa League.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Finale zwischen dem AC Florenz und West Ham United und die Übertragung im Free-TV und Stream.

Conference League-Finale 2023 – AC Florenz vs. West Ham United: Uhrzeit, Übertragung

Das Europa Conferenc -League-Finale 2023 zwischen dem AC Florenz und West Ham United findet am Mittwoch, den 07.06.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr in der Fortuna-Arena in Prag.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : AC Florenz, West Ham United

: AC Florenz, West Ham United Wettbewerb : Europa Conference League-Finale 2022/23

: Europa Conference League-Finale 2022/23 Datum und Uhrzeit : 07.06.2023, 21:00 Uhr

: 07.06.2023, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Fortuna-Arena, Prag

: Fortuna-Arena, Prag Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande, Spanien

Schafft es West Ham United sich gegen den AC Florenz zu behaupten und den Titel zu gewinnen?

© Foto: Kin Cheung/dpa

Finale der Conference League: Wer überträgt AC Florenz gegen West Ham United im Free-TV?

Viele Fans fragen sich vor dieser Partie, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein wird. Hier gibt es erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Das Finale der Europa Conference League zwischen dem AC Florenz und West Ham United wird live im Free-TV übertragen. Der Sender RTL hat die exklusiven Rechte für das Europa Conference League-Finale 2023 und überträgt das Finale zwischen Florenz und West Ham auf dem Sender Nitro.

Gibt es einen kostenlosen Stream für das Europa Conference League-Finale?

Für das Endspiel der Europa Conference League gibt es keinen kostenlosen Livestream. Allerdings kann die Partie zwischen dem AC Florenz und West Ham United über RTL+ kostenpflichtig mit einem Abonnement gestreamt werden.

Alle Informationen zur Übertragung am 07.06.2023 um 21:00 Uhr im Überblick:

Free-TV : Nitro

: Nitro Pay-TV : -

: - Livestream: RTL+

Conference League auf RTL+: Die Kosten im Überblick

Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement bei RTL+? Diese Frage stellt sich für Fußballfans, die die Europa League in dieser Saison live im Internet verfolgen möchten.

Insgesamt gibt es bei RTL+ drei verschiedene Abo-Varianten mit unterschiedlichen Kosten: