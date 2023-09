Im September geht es für die Zuschauer auf Amazon Prime ins Weltall: Der Film „A Million Miles Away“ erzählt die wahre und inspirierende Geschichte des mexikanischen Astronauten Jose Hernandez, der als Wanderarbeiter nie seinen Traum aufgab, einmal ins All zu fliegen.

Wann das Biopic erscheint, worum es genau geht und wer mitspielt, erfahrt ihr hier im Artikel.

Wann startet „A Million Miles Away“ auf Prime Video?

„A Million Miles Away“ erscheint Mitte September auf Amazon Prime Video. Als konkretes Startdatum hat der Streamingdienst den 15. September 2023 genannt. Der Film steht an diesem Tag seit den frühen Morgenstunden zum Abruf bereit.

Worum geht es in „A Million Miles Away“?

„A Million Miles Away“ basiert auf dem Buch „Reaching for the Stars: The Inspiring Story of a Migrant Farmworker Turned Astronaut“. Darin wird das Leben eines Mannes gezeichnet, der große Träume hat. Denn er möchte einmal ins Weltall fliegen. Der mexikanisch-amerikanische Jose Hernandez ist Wanderarbeiter, doch er möchte hoch hinaus. Dafür muss er jedoch einige Hindernisse überwinden. Er versucht es über den wissenschaftlichen Zweig. Nachdem er sich von ganzen elf Absagen noch immer nicht entmutigen lassen hat und alles für seinen großen Traum macht, schafft er es schließlich wirklich in das Team des Space Shuttel STS-128.

José Hernández (Michael Peña) ist ein einfacher Mann aus Mexiko, der große Träume hat.

© Foto: Daniel Daza/Prime Video

Das ist der Trailer zu „A Million Miles Away“

Rund einen Monat vor der Veröffentlichung des Films hat Amazon Prime einen offiziellen Trailer zum Biopic hochgeladen. Diesen gibt es bislang allerdings nur auf Englisch.

Wer ist im Cast von „A Million Miles Away“?

Der erste mexikanische Astronaut wird von Michael Peña verkörpert. Von einigen anderen Schauspielern sind ebenfalls schon die Rollennamen bekannt, bei anderen jedoch noch nicht. Eine Übersicht findet ihr hier:

Rolle – Schauspieler