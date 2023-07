Vom 30. Juli bis zum 4. August 2023 findet wieder die BR-Radltour statt. Die Tour erstreckt sich quer durch Bayern über sechs Etappentage und führt die Teilnehmer von Murnau im Werdenfelser Land bis Vilshofen an der Donau. Dabei werden insgesamt knapp 500 Kilometer zurückgelegt.

Konzerte und Acts: Das erwartet euch bei der BR-Radltour

In den Abendstunden erwarten die Teilnehmer der Tour in den Zielorten erstklassige Open Air-Konzerte von herausragender Qualität, die für alle Besucher kostenlos zugänglich sind. Open Air-Konzerte mit Auftritten von Künstlern wie Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler, Lena Meyer-Landrut, Nik Kershaw und vielen anderen Topacts warten auf die Besucher.

29. Juli: An diesem Abend startet das BR Schlager-Event in Murnau mit einer spektakulären Bühnenshow am Festplatz an der Kemmelallee. Dort gibt es zwei Top-Acts, darunter der aufstrebende Schlagerstar Max Weidner und Nik P.

30. Juli: Mit Nik Kershaw tritt eine lebende Legende und Superstar der 80er-Jahre auf. Er wird Hits wie "Wouldn't It Be Good" oder "The Riddle" zum Besten geben.

31. Juli: Am Montag zeigt Bruckmühl eindrucksvoll, dass "junge Musik aus Bayern" im Fokus steht. An diesem Abend werden Felicia Lu und Malik Harris auftreten.

1. August: Am Diesntag tritt ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut auf und wird ihre Hits zum besten geben.

2. August: Am Mittwoch, den 2. August, wird Michael Patrick Kelly im Rahmen der diesjährigen BR-Radltour in Traunstein auftreten. Der erfolgreiche Singer-Songwriter, der in Dublin (Irland) geboren wurde, ist seit Jahren als Solokünstler beliebt und aus TV, Radio und den sozialen Medien nicht mehr wegzudenken.

3. August: Der beliebte Entertainer Sasha kehrt auf die Bühne der BR-Radltour zurück. Im September wird sein Album im Las Vegas Style veröffentlicht. Doch schon am 3. August gibt es auf der BR-Radltour einen Vorgeschmack darauf, wenn der sympathische Künstler auf dem Volksfestplatz am Neuwiesenweg in Pfarrkirchen auftritt.

4. August: Seit seinem letzten Auftritt bei der BR-Radltour hat Alvaro Soler viele Hits geschrieben und Millionen von Streams gesammelt. Beim Finale der BR-Radltour 2023 wird der charmante Deutsch-Spanier den Vilshofener Flugplatz mit Songs wie "La Cintura" und vielen anderen Hits in eine mitreißende Fiesta verwandeln.

Auch Lena Meyer-Landrut tritt bei der BR-Radltour auf.

Wie sieht die Strecke der 32. BR-Radltour aus?

Die diesjährige BR-Radltour startet am Samstag, den 29. Juli, in Murnau am Staffelsee, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anreisen und ihren Check-in durchführen. Die Route ist auf sechs Etappentage aufgeteilt und erstreckt sich über eine Gesamtstrecke von etwa 500 Kilometern, die vom Werdenfelser Land ins Donautal in Niederbayern führt.

Die BR-Radltour hat in diesem Jahr folgende Stationen: Murnau (29./30. Juli), Bruckmühl (31. Juli), Traunstein (1./2. August), Pfarrkirchen (3. August) und Vilshofen (4. August). Wie üblich werden in jedem dieser Etappenorte Open-Air-Konzerte mit nationalen und internationalen Künstlern veranstaltet. Das beste: Auf die Besucher kommen keine Kosten zu, denn der Eintritt ist frei.

Zu den Besonderheiten in diesem Jahr zählen der „Dahoam is Dahoam“-Familientag am 29. Juli in Murnau, ein Rundkurs von Murnau aus und zurück am 30. Juli sowie ein Rundkurs um den malerischen Chiemsee am 2. August.

Die Strecke führt die Teilnehmer wieder über sechs Etappen quer durch Bayern.

Zeitplan und Etappen der 32. BR-Radltour

Wann werden die Etappen gefahren? Das ist der Etappen-Zeitplan der BR-Radltour im Überblick:

29. Juli: Murnau

30. Juli: Murnau

31. Juli: Bruckmühl

1. August: Traunstein

2. August: Traunstein

3. August: Pfarrkirchen

4. August: Vilshofen

Wie kann man sich für die 32. BR-Radltour anmelden?

Leider sind die begehrten 1.000 Startplätze für die BR-Radltour schon vergeben. Die Registrierung hierfür endete bereits 7. Mai 2023.