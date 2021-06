24h Rennsport nonstop auf dem Nürburgring, das kann nur eines heißen: Das 24-Stundenrennen 2021 auf der Formel-1-Strecke und der Nordschleife steht an. Motorsportfans haben sich den Termin natürlich schon lange im Kalender markiert.

Welcher Hersteller wird den Sieg in diesem Jahr in der Eifel holen? Verteidigt BMW seinen Titel vor BMW und Mercedes? Und welche Teilnehmer sind bei dem traditionsreichen Langstreckenrennen dabei?

Das eigentliche 24-Stundenrennen auf dem Nürburgring findet 2021 am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Juni, auf der Rennstrecke in der Eifel bei hoffentlich bestem Wetter statt. Doch wie ist der genaue Zeitplan für das komplette Rennwochenende vom 3. Juni an bis hin zum 24h-Rennen? Wo kann ich Training, Qualifying und Rennen in TV und Webcam verfolgen? Alle Infos zum 24-Stundenrennen in der „Grünen Hölle“ hier in der Übersicht.

24h Rennen auf dem Nürburgring 2021: Start, Datum, Uhrzeit und Strecke

Das 24-Stundenrennen auf dem Nürburgring findet am Samstag und Sonntag, 05.06.2021 und 06.06.2021, statt. Start des Rennens ist am Samstag, 05.06.2021, um 15 Uhr. Im Vorjahr Das BMW-Team Rowe Racing hat das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2020 gewonnen. In einem von Regenschauern geprägten Rennen überquerte der #99 BMW M6 GT3 von Schlussfahrer Nicky Catsburg, Alex Sims und Nick Yelloly die Ziellinie nach 85 Runden als Erster.

Das 24h Rennenim Überblick:

Rennen: 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring

Auflage: 49. Auflage

Datum: 05.06.2021 und 06.06.2021

Uhrzeit: 14:00 Uhr

Ort: Eifel, Rheinland-Pfalz

Rennstrecke: Nürburgring

Streckenlänge: 25,378 km

Zeitplan und Termine beim 24-Stunden-Rennen: Training, Qualifying und Rennen

Der Zeitplan und die Termine im Überblick:

Qualifying 1: Donnerstag, 03.06.2021, 12:30 Uhr

Qualifying 2: Donnerstag, 03.06.2021, 12:30 Uhr

Qualifying 3: Freitag, 04.06.2021, 15:30 Uhr

Top-Qualifying: Freitag, 04.06.2021, 18:15 Uhr

24h-Rennen auf dem Nürburgring im TV 2021: Nitro, Webcam, Free-TV, Livestream

Das gesamte Rennwochenende des 24h-Rennens vom Nürburgring wird live im bei RTL Nitro sowie auf Abruf bei TV Now zu sehen sein. Informationen zu Webcam, Livestream und den Terminen der TV-Übertragung des 24-Stundenrennens gibt es hier:

Qualifying 1: Donnerstag, 03.06.2021, 12:30–14:00 Uhr live auf Abruf bei TV NOW

Qualifying 2: Donnerstag, 03.06.2021, 20:30–23.30 Uhr live auf Abruf bei TV NOW

Qualifying 3: Freitag, 04.06.2021, 15.30–16.30 Uhr live auf Abruf bei TV NOW

Top-Qualifying: Freitag, 04.06.2021, 18:15 – 20:15 Uhr live im Free-TV bei RTL Nitro sowie auf Abruf bei TV NOW

Rennen: Samstag, 05.06.2021, 14:45 Uhr, bis Sonntag, 06.06.2021, 16:15 Uhr live im Free-TV bei RTL Nitro sowie auf Abruf bei TV NOW (Rennstart um 15:30 Uhr)

24h Rennen auf dem Nürburgring: RTL Nitro bleibt bei Übertragung bis 2024 im Free-TV

„Nitro bleibt dem ADAC Total 24h-Rennen treu und verlängert den bestehenden TV-Vertrag für die exklusiven Live-Übertragungen des Rennspektakels vom Nürburgring um weitere drei Jahre“, so heißt es in einer Mitteilung, die der TV-Sender vor dem Beginn des 24-Stundenrennens auf dem Nürburgring herausgegeben hat. Der Männersender setzt damit die seit 2016 bestehende Partnerschaft mit der Sporttotal AG, dem Produzenten und Vermarkter der Rennveranstaltung, fort und zeigt das traditionsreiche Langstreckenrennen auch in den Jahren 2022-2024 im deutschen Free-TV.

Nitro-Senderchef Oliver Schablitzki sagte in der Mitteilung : „Knapp 400 Piloten geben Tag und Nacht Vollgas, das bedeutet Rennaction nonstop, die in jeglicher Hinsicht für außergewöhnliche Live-Übertragungen sorgt. Unser ganzes Team hat mit dem ADAC Total 24h-Rennen neue Standards gesetzt, die uns auch weiterhin motivieren ans Limit zu gehen.“ Im September 2020 erreichte das Rennspektakel in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männern in der Spitze einen Marktanteil von 8,4 Prozent und erzielte über beide Tage im Schnitt 3,6 Prozent Marktanteile.

Webcam und Stream zum 24h-Rennen auf dem Nürburgring

Eine Webcam vom Nürburgring gibt es unter anderem hier zu sehen bei schleifenpics.de . Ein Youtube-Video zum Qualifying am Donnerstag gibt es hier.

Mit Vollgas über den Nürburgring: Das 24h-Rennen steht wieder an. Sogar mit Zuschauern.

© Foto: DPA

24h Nürburgring: So soll das Wetter werden

Dem Wetterportal wetter.com zufolge soll es in den kommenden Tagen in Nürburg, also in der Nähe des Nürburgrings, immer wieder zu Regenschauern kommen. Insbesondere an den Trainings- und Qualifyingtagen Donnerstag und Freitag wird die Regenwahrscheinlichkeit mit bis 90 Prozent angegeben. Die Temperaturen sind mit über 21 Grad an diesen Tagen höher als am Samstag und Sonntag, wo zwar die Regenwahrscheinlichkeit sinkt (30 bzw. 20 Prozent), aber auch die Temperaturen - am Sonntag sollen es laut wetter.com nur noch 16 Grad sein.

24-Stundenrennen auf dem Nürburgring: Das sind die Teilnehmer

Welche Teams und welche Teilnehmer treten bei den 24h auf dem Nürburgring an? Hier eine vorläufige Übersicht basierend auf Angaben des Motorsportportals „Motorsport Total“:

Teilnehmer Q2 Top-Qualifying:

01. Phoenix-Audi #11 (SP 9 Pro)

02. GetSpeed-Mercedes #7 (SP 9 Pro)

03. Frikadelli-Porsche #31 (SP 9 Pro)

04. Manthey-Porsche #911 (SP 9 Pro)

05. Rutronik-Porsche #3 (SP 9 Pro)

06. HRT-Mercedes #4 (SP 9 Pro)

07. Frikadelli-Porsche #30 (SP 9 Pro)

08. Phoenix-Audi #5 (SP 9 Pro-Am)

09. Octane126-Ferrari #26 (SP 9 Pro)

10. Rowe-BMW #1 (SP 9 Pro)

11. Schubert-BMW #20 (SP 9 Pro)

12. Konrad-Lamborghini #19 (SP 9 Pro-Am)

13. 10Q-Mercedes #40 (SP 9 Pro)

14. CarCollection-Audi #24 (SP 9 Pro-Am)

15. GetSpeed-Mercedes #9 (SP 9 Pro-Am)

16. Walkenhorst-BMW #100 (SP 9 Pro-Am)

17. Top-Q1 Position 1

18. Top-Q1 Position 2

19. Top-Q1 Position 3

20. Top-Q1 Position 4

Teilnehmer Q1 Top-Qualifying:

16. CarCollection-Audi #2 (SP 9 Pro)

17. HRT-Mercedes #6 (SP 9 Pro)

18. GetSpeed-Mercedes #8 (SP 9 Pro)

19. CarCollection-Audi #12 (SP 9 Pro-Am)

20. Racing-one-Ferrarii #14 (SP 9 Pro-Am)

21. Phoenix-Audi #15 (SP 9 Pro)

22. CP-Mercedes #16 (SP 9 Pro-Am)

23. KCMG-Porsche #18 (SP 9 Pro)

24. WTM-Ferrari #22 (SP 9 Pro-Am)

25. Huber-Porsche #23 (SP 9 Pro-Am)

26. Space-Drive-Mercedes #25 (SP-X Pro)

27. Land-Audi #29 (SP 9 Pro)

28. Falken-Porsche #33 (SP 9 Pro)

29. Falken-Porsche #44 (SP 9 Pro)

30. FFF-Lamborghini #66 (SP 9 Pro)

31. BMW-Junior-Team #77 (SP 9 Pro)

32. Rowe-BMW #98 (SP 9 Pro)

33. Walkenhorst-BMW #101 (SP 9 Pro)

34. Walkenhorst-BMW #102 (SP 9 Pro)

35. Black-Falcon-Porsche #350 (SP-PRO Pro-Am)

36. Glickenhaus-SCG004c #704 (SP-X Pro)

Fahrer mit DTM-Erfahrung bei Mercedes

Insgesamt acht aktive DTM-Fahrer werden sich der Herausforderung in der Eifel stellen und es mit der Nordschleife aufnehmen.

Aus dem Hause Mercedes gehen gleich vier Fahrer an den Start. Hubert Haupt ist nicht nur Teambesitzer von HRT, sondern geht auch als Pilot sowohl in der DTM als auch bei den 24h auf dem Nürburgring an den Start. Sein Rennstall setzt sowohl in der DTM als auch in der Eifel auf den Mercedes-AMG GT3, wie ran.de berichtet

Beim 24-Stunden-Rennen teilt sich Haupt demnach das Auto mit Patrick Assenheimer, Nico Bastian und Ex-DTM-Fahrer Maro Engel, der 2016 den Langstrecken-Klassiker in der Grünen Hölle gewonnen hat.

Den zweiten Mercedes-AMG mit DTM-Beteiligung stellt das Team GetSpeed, hier werden dem Bericht nach Maximilian Götz und Daniel Juncadella mit von der Partie sein. Die beiden DTM-Konkurrenten teilen sich den Mercedes-AMG GT3 auf dem Nürburgring mit dem GT-Spezialisten Raffaele Marciello und dem Deutschen Fabian Schiller.

Space Drive wird einen Mercedes-AMG GT3 in der SP-X-Klasse ins Rennen schicken. Philipp Ellis bekommt Unterstützung von Mario Farnbacher, Tim Scheerbarth und Darren Turner aus Großbritannien.

Fahrer mit DTM-Erfahrung bei BMW

Sheldon van der Linde wird wie in der DTM gegen seinen älteren Bruder Kelvin antreten. Der Südafrikaner wird mit dem BMW-Team Rowe versuchen, den zweiten 24h-Nürburgring-Sieg des Rennstalls in Folge einzufahren. Hinzu kommt laut ran.de der erfahrene Tourenwagen-Faher Marco Wittmann. Auch Martin Tomczyk trat zwischen 2001 und 2016 in der DTM an und holte 2011 mit Phoenix den Fahrertitel. Das Quartett komplettiert Conor de Phillippi, der 2017 im Land-Audi die 24h auf dem Nürburgring gewonnen hat.

Teilnehmer mit DTM-Erfahrung bei Audi

Auch Audi wird auf die Dienste von aktiven und ehemaligen DTM-Fahrern zurückgreifen. Das Team Car Collection hat Nico Müller für das 24-Stunden-Rennen verpflichtet. Müller, der in einem Land-Audi die 24h auf dem Nürburgring 2015 gewonnen hat, teilt sich das Auto mit Christopher Haase, Patric Niederhauser und DTM-Legende Markus Winkelhock.

Kelvin van der Linde, der in der DTM-Saison 2021 für das Audi-Team Abt starten wird, geht für Land auf die Reise. Im Jahr 2017 gewann er im Regenchaos die 24h auf dem Nürburgring. Der Südafrikaner teilt sich den Audi mit DTM-Champion Rene Rast sowie den Ex-Nürburgring-Siegern Christopher Mies und Frederic Vervisch.

Robin Frijns gehört zwar nicht zum aktuellen DTM-Feld, hat aber im Jahr 2020 im Titelkampf mitgewirkt. Frijns startet neben Mattia Drudi, Nürburgring-Spezialist Frank Stippler und GT-Ass Dries Vanthoor, der 2019 das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, für Phoenix.

24h auf dem Nürburgring mit bis zu 11.600 Zuschauern - Corona-Modellprojekt des Landes Rheinland-Pfalz

Beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring sind im Rahmen eines Modellprojekts bis zu 11 600 Zuschauer täglich zugelassen. Das hat die Kreisverwaltung Ahrweiler im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz beschlossen und eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen, wie es in einer Pressemitteilung vom Freitag heißt. Die Veranstaltung findet vom 3. bis 6. Juni statt.

Gemäß der 21. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes seien die Besucher auf den vier Tribünen der Grand-Prix-Strecke und in den VIP-Lounges zugelassen. Die Nordschleife bleibt geschlossen. Durch ein umfassendes Hygiene- und Multibarrieren-Konzept werde sichergestellt, dass alle Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

Das Projekt wird wissenschaftlich durch das Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit des Universitätsklinikums Bonn begleitet. Kontrollen führen die Ordnungsämter des Kreises und der Verbandsgemeinde Adenau durch. Das Traditionsrennen für Tourenwagen wird seit 1970 ausgetragen.