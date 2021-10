Am heutigen Freitag, 22.10.2021, empfängt der SC Paderborn 04 den Hamburger SV in der heimischen Benteler-Arena am 11. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga.

Der Gastgeber steht momentan mit 18 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. In den letzten fünf Spielen konnten die Paderborner unter Trainer Lukas Kwasniok sieben Punkte ergattern. Der HSV hat in 10 Spielen zwar erst einmal verloren, allerdings auch erst drei Siege einfahren können. Mit 15 Punkten ist das Team von Tim Walter auf dem achten Tabellenplatz. Im Anschluss an das 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf sagte der Trainer folgendes: „Wir haben zu wenige Spiele gewonnen. Wir belohnen uns nicht für unseren Aufwand. Und wir machen unsere Tor-Chancen nicht rein.“. Mit einem Sieg könnte der HSV punktemäßig mit dem SC Paderborn gleichziehen. Beim letzten Aufeinandertreffen konnten sich die Hamburger 3:1 gegen die heutigen Gastgeber behaupten, ob der Fall erneut eintrifft bleibt abzuwarten.

Wer überträgt das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Paderborn und dem HSV live im Free-TV ?

? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahrt ihr hier.

SC Paderborn gegen HSV: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Paderborn und dem HSV findet am Freitag, den 22.10.2021, um 18:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden statt.

Alle Infos zum Spiel hier im Überblick:

Teams : SC Paderborn, Hamburger SV

: SC Paderborn, Hamburger SV Wettbewerb : 2. Bundesliga, 11. Spieltag

: 2. Bundesliga, 11. Spieltag Datum und Uhrzeit : 22.10.2021, um 18:30 Uhr

: 22.10.2021, um 18:30 Uhr Spielort : Benteler-Arena Paderborn

: Benteler-Arena Paderborn Zugelassene Zuschauer: 8.500

Paderborn gegen HSV live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Paderborn und dem HSV wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Paderborn vs. HSV am 22.10.2021 um 18:30 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: Sky Sport 1

Livestream: SkyTicket , SkyGo

2. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 11. Spieltag

Neben der Partie am Freitag zwischen Paderborn und dem HSV, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 11. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Drittliga-Spiele am 11. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 22.10.2021, 18:30 Uhr

FC Erzgebirge Aue vs. FC Ingolstadt 04

SV Paderborn 04 vs. Hamburger SV

Samstag, den 23.10.2021, 13:30 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. Karlsruher SC

Holstein Kiel vs. Darmstadt 98

1. FC Nürnberg vs. 1. FC Heidenheim

Samstag, den 23.10.2021, 20:30 Uhr

1. FC Schalke 04 vs. Dynamo Dresden

Sonntag, den 24.10.2021, 13:30 Uhr