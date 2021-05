„Dark“ ist bis heute eine der beliebtesten Serien auf Netflix. Die deutsche Produktion wurde nicht nur hierzulande gefeiert, sondern avancierte weltweit zu einem absoluten Serien-Hit.

Mit „1899“ kommt nun das nächste Projekt der „Dark“-Macher Jantje Friese und Baran Bo Odar auf Netflix. Wie der Streaming-Dienst bekanntgab, starteten am Montag die Dreharbeiten. Bei „1899“ soll es sich um ein „historisches Mystery-Drama“ handeln, für das die Produzenten ein neues Filmstudio mit einer modernen LED-Technology nutzen werden.

Doch wann startet die Serie auf Netflix? Wer sind die Schauspieler im Cast? Worum geht es?

Alle Infos zu „1899“ bekommt ihr hier.

Start: Wann erscheint „1899“ auf Netflix?

Die Dreharbeiten zur neuen Mysterie-Serie „1899“ haben am 03.05.2021 begonnen. Anfang 2022 soll „1899“ dann auf Netflix erscheinen. Andere Quellen berichten jedoch, dass die Netflix-Serie bereits Ende 2021 ausgestrahlt werden soll. Sobald es weitere Informationen bezüglich des Startdatums gibt, werden wir euch darüber informieren.

Handlung und Trailer: Darum geht es bei „1899“

„1899“ ist ein geschichtliches Mysterie-Drama. In acht Episoden erzählt die Serie von den mysteriösen Geschehnissen während der Fahrt eines Auswandererschiffs von Europa nach New York. Die Passagiere unterschiedlichster Herkunft träumen hoffnungsvoll von einer besseren Zukunft in den USA. Auf dem offenen Meer treffen sie auf ein zweites Schiff, welches seit Monaten als vermisst gilt. Von da an nimmt ihre Reise eine unerwartete Wendung, denn was sie an Bord vorfinden, verwandelt ihre Überfahrt ins gelobte Land in ein albtraumhaftes Rätsel.

Das ist der Teaser-Trailer zur neuen Netflix-Serie „1899“:

Youtube 1899: Die neue Serie von Jantje Friese und Baran bo Odar auf Netflix

„1899“ Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast

Der Cast der neuen Netflix-Serie ist international. Mit dabei sind unter anderem folgende Schauspieler:

Emily Beecham ("Cruella")

Aneurin Barnard ("Dunkrik")

Andreas Pietschmann ("Ku'damm 59")

Miguel Bernardeau ("Élite")

Maciej Musial ("The Witcher")

Lucas Lynggaard Tønnesen ("The Rain")

Rosalie Craig ("Truth Seekers")

Clara Rosager ("The Rain")

Maria Erwolter

Yann Gael

Mathilde Ollivier

José Pimentão

Isabella Wei

Gabby Wong (“Star Wars: Rogue One“)

Jonas Bloquet

Fflyn Edwards

Alexandre Willaume

Anton Lesser (“The Crown“)

Über die Darsteller in „1899“ sagt die Autorin und Produzentin Jantje Friese: „1899 hat einen wahrhaft europäischen Kern. Die Charaktere stammen aus verschiedenen Ländern und sprechen in der Serie in ihrer jeweiligen Muttersprache. Wir schätzen uns sehr glücklich, so unglaublich talentierte Darstellerinnen und Darsteller aus der ganzen Welt gefunden zu haben, die sich mit uns auf diese spannende Reise begeben.“